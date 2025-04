Monza-Napoli, le probabili formazioni: Marin in ballottaggio, tornano due titolari

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 33ª giornata di Serie A: gli azzurri saranno ospiti del Monza di Alessandro Nesta, all'U-Power Stadium sabato alle ore 18:00. È la seconda - dopo l'Empoli - della striscia di partite contro squadre della parte destra della classifica: occasione ghiotta per il Napoli che vincendo tornerebbe al primo posto almeno fino a Bologna-Inter del giorno seguente.

Le ultime sul Napoli

Mister Conte ritrova due reduci dalla squalifica ma deve fare i conti con una situazione d'emergenza nel reparto arretrato. 4-3-3 con Meret tra i pali, in difesa a destra torna Di Lorenzo, al centro tocca a Rafa Marin affiancare Rrahmani visto l'infortunio di Juan Jesus e le condizioni di Buongiorno. L'alternativa è spostare Olivera nei due - ruolo che ricopre nell'Uruguay - e inserire Spinazzola a sinistra. A centrocampo si riprende il posto Anguissa che ricompone il trio con Lobotka e McTominay. Nessun dubbio sul tridente offensivo: Lukaku fa da perno centrale, ai suoi lati Politano e David Neres.

Le ultime sul Monza

Diverse assenze per Nesta che per il suo 3-5-2 ha gli uomini contati in alcune zone. Dunque in porta Turati, trio di difesa formato da Pedro Pereira, Carboni e uno tra Caldirola e Palacios. A centrocampo Birindelli e Kyriakopoulos a occupare le corsie esterne, mentre in mezzo si disporranno Ciurria, Bianco e Akpa-Akpro. In attacco a fare coppia con Dany Mota sarà Caprari, visto l'infortunio di Keita Baldé.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

Ballottaggi: Caldirola-Palacios 55-45%, Akpa Akpro-Urbanski 60-40%,

Diffidati: Carboni

Indisponibili: D'Ambrosio, Izzo, Martins, Zeroli, Pessina, Keita Baldé

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Rafa Marin-Spinazzola 60-40%, Anguissa-Gilmour 70-30%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus