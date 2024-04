Napoli-Frosinone 2-2, le pagelle: Meret e Mario Rui da incubo, Osi spreca e Rrahmani fa disastri

TuttoNapoli.net

Meret 4 - Resta in piedi fino alla fine e blocca agevolmente il rigore di Soulè. Non ci sono scusanti sulla dormita che porta al gol di Cheddira.

Di Lorenzo 5 - Spinge molto sulla sua destra, dando sempre grande respiro alla manovra del Napoli. In grande difficoltà fisica nel finale di gara, non si capisce perchè Mazzocchi non possa giocare quindici minuti.

Rrahmani 4,5 - Poco lucido sul rigore (che non resta chiarissimo), si becca un giallo che lo terrà fuori dalla trasferta di Empoli. Malissimo sul gol del 2-2, perdendo il contatto con l’uomo.

Ostigard 5,5 - Non è l’uomo migliore per impostare dal basso, ma è forse quello che demerita di meno nel reparto.

Mario Rui 4 - Dalla sua parte Soulè prova spesso la giocata, qualche difficoltà per il portoghese arriva che si perde Zortea sul gol del 2-2. Nel finale perde la testa e si becca un rosso pesante, con Olivera infortunato.

Lobotka 5,5 - Trova pochi spazi, ma resta nel vivo dell’azione toccando molti palloni ma non con la solita lucidità.

Anguissa 6 - Ci mette grande intensità e va duro in alcuni contrasti, come poche volte in stagione. Dall’85 Simeone sv.

Zielinski 6 - Ha due buone occasioni: una di testa e una col mancino su grande imbucata, senza riuscire a trovare il gol. Qualche buona intuizione nel secondo tempo ed in generale una maggiore compatibilità con Lobo e Anguissa. Dal 76’ Cajuste 5 - Entra, non si sa ancora bene per far cosa.

Politano 7,5 - Sblocca la gara con la sua classica giocata: meraviglioso il mancino a giro che batte Turati. Dal 76’ Raspadori 5,5 - Poco utile.

Kvaratshelia 5,5 - Nel primo tempo pochi palloni giocabili e poco sostegno da Mario Rui. Nella ripresa si accende e ci mette lo zampino nel gol di Osimhen.

Osimhen 6 - Sua la prima occasione del match, sua anche l’occasione al 19’ per raddoppiare che spreca malamente. Ad inizio ripresa è bravo anche Turati a negargli il gol. Trova la zampata del 2-1, ma doveva chiudere la gara.

Calzona 5 - Cambi tardivi ed errati, così come il cambio modulo.