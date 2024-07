Napoli in agguato per David Neres, ha già detto sì: la richiesta del Benfica

Il Napoli pensa a David Neres per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. L’esterno del Benfica occasione interessante: ha già dato il suo gradimento a giocare in azzurro. Questa la notizia lanciata sull'esterno brasiliano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'osservato speciale è il brasiliano del Benfica, David Neres.

Un profilo di prima classe che può diventare un'occasione molto interessante: ha talento, assist, gol, 27 anni compiuti a marzo e soprattutto ha chiesto la cessione, non avendo intenzione di vivere all'ombra di Di Maria. Gioca a sinistra e a destra, rifinisce e finalizza, e nel 3-4-2-1 di Antonio Conte farebbe parte del pacchetto dei trequartisti dietro la punta (che dovrebbe essere Lukaku, ndr). Il Benfica, per lui, chiede una ventina di milioni: il Napoli è in agguato, forte anche del gradimento di Neres" si legge sul quotidiano.