Napoli-Inter, quando si gioca? I due possibili slot per il big match del Maradona

Due le ipotesi principali, legate al giorno in cui l'Inter dovrà giocare gli ottavi di finale di Champions League (il sorteggio è venerdì a Nyon).

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento del Napoli, sottolineando come la sconfitta dell'Inter contro la Juve, il giorno dopo il pareggio subito in rimonta dagli azzurri sul campo della Lazio, abbia portato a 2 i punti di vantaggio da parte dell'attuale capolista nei confronti dei campioni in carica della Serie A.

E il quotidiano sposta il focus anche sullo scontro diretto tra prima e seconda in classifica del nostro campionato, la sfida del Maradona tra Napoli e Inter per la quale mancano ormai giusto un paio di settimane. Ma, come evidenzia anche il quotidiano, ancora non c'è una data certa. Due le ipotesi principali, legate al giorno in cui l'Inter dovrà giocare gli ottavi di finale di Champions League (il sorteggio è venerdì a Nyon).

Se l'Inter dovesse essere estratta per scendere in campo il martedì successivo alla sfida contro il Napoli, allora questa sarà anticipata alle ore 18 di sabato 1° marzo. Altrimenti, nel caso in cui giocasse poi di mercoledì, lo slot prescelto è quello di domenica 2 marzo sera, alle ore 20:45.