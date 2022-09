Napoli-Lecce 1-1, le pagelle: Ndombele male, deludono anche Osimhen e Raspa

Le pagelle di Napoli-Lecce 1-1

Meret 6,5 - Para il rigore ripetuto da Colombo, ma non diventa l'eroe della serata, per colpa ovviamente dei compagni. Non ha colpe sul gol incassato, forte e ben indirizzato ad uscire. Una piccola sbavatura su una presa che costa un angolo e poco altro.

Di Lorenzo 5,5 - In enorme difficoltà nel contenere Banda che lo infila quasi a ripetizione nel primo tempo. Cresce nella ripresa, come tutto il Napoli, e sfiora anche il gol.

Ostigard 6 - Una delle poche note positive tra i nuovi. Il Lecce entra da tutte le parti nel primo tempo, ma tutto sommato tiene botta e ci mette speso anche una pezza quando Di Lorenzo viene saltato. Prende anche un colpo, ma resta in campo e ci prova anche da fuori.

Minjae 6 - Difficile dargli particolari responsabilità. Si prende maggiori responsabilità in uscita senza Rrahmani ed è chiamato anche ad un lavoro inaspettato in chiusura

Olivera 6 - Tiene fino alla fine mostrando che è ormai al pari dei compagni come condizione. Anzi, cresce alla distanza ed inizia anche ad accompagnare l'azione.

Anguissa 5 - La coppia con Ndombele non funziona, probabilmente per demerito del compagno, ed in diverse occasioni va in confusione nell'occupazione degli spazi o nell'alzare la pressione.

Ndombele 4,5 - All'esordio da titolare conferma di essere ancora lontano dalla migliore condizione. E' anche sfortunato perché sul rigore viene anticipato all'ultimo non vedendo l'avversario, poi concede troppa librertà a Colombo non aspettandosi il tiro da quella zona. Spalletti lo sostituisce all'intervallo (dal 45' Lobotka 6 - Entra e dà sicuramente ordine, gestione del pallone, maggiore copertura difendendo in avanti come suo solito)

Politano 6 - Un tiro probabilmente sbagliato diventa assist per il gol di Elmas. Gioca tanti palloni, con risultati alterni, ma almeno è tra quelli più dentro la partita. Cresce nella ripresa, sfiora anche il gol e poi viene sostituito avendo speso tanto (dal 70' Lozano 5,5 - Dà sicuramente vivacità, arriva spesso sul fondo ma non mette palloni insidiosi e spesso è impreciso)

Raspadori 5 - Schermato sin dai primi minuti, finisce per uscire dal match per lunghe fasi. Qualche spunto isolato, ma non è neanche accompagnato dalla squadra che soprattutto nel primo tempo fa grande fatica (dal 45' Zielinski 6 - Buon impatto, favorito probabilmente da un Napoli che riprende campo e controllo del pallone. Un tiro in cui poteva fare di più, ma anche tanti spunti di qualità)

Elmas 6,5 - Schierato da titolare, è tra i pochi a salvarsi nel primo tempo e non solo per il gol in cui comunque chiude bene e dà presenza in area. Ance nella ripresa è pericoloso quando attacca la porta creando sempre qualcosa di interessante (dal 56' Kvaratskhelia 6 - Difficile dargli responsabilità, entra e fa spesso il vuoto sulla sinistra mettendo tanti palloni al centro che non hanno fortuna. Osimhen gli toglie anche un'ottima palla da due passi)

Osimhen 5,5 - Non ha sicuramente occasioni chiare, ma manca la zampata che ti aspetti da uno del suo valore. Nella ripresa manda di testa fuori da buona posizione, togliendo il pallone a Kvaratskhelia.