Napoli-Leicester 3-2, le pagelle: Zielinski incanta, Ounas travolgente, Petagna altruista e chiude da leone

Le pagelle di Napoli-Leicester 3-2

Meret 6 - Qualche buon intervento, non impossibile, nel primo tempo, e viene bucato sue due conclusioni praticamente imparabili. Nel finale aggiunge anche qualche uscita che può dargli fiducia.

Di Lorenzo 6,5 - L'erroraccio che quasi consegna il 3-3 al Leicester lo penalizza nella valutazione, ma la prova resta gigantesca. Fornisce l'assist per il 3-2 ad Elmas, proponendosi in sovrapposizione, tiene botta contro un cliente rapidissimo come Barnes e chiude la gara da mediano davanti alla difesa, senza accusare cali giocando ininterrottamente da mesi.

Rrahmani 6 - Partita complessa, non senza sbavatura ed è inevitabile in una gara in cui il Leicester costruisce tanto e va all'assalto nella ripresa. Domina però sul gioco aereo, prova a tenere la linea e nel primo tempo salva col corpo un gol fatto.

Juan Jesus 6 - Non è Koulibaly, ma almeno dà un grande aiuto in velocità nel coprire la profondità. Nella ripresa Vardy gli sfugge in un paio di occasioni, ma nell'ambito di una decina di movimenti che segue piuttosto bene. Non ha colpe sul palo dopo l'errore in uscita.

Mario Rui 6,5 - Soffre, non può essere altrimenti, ma non perde mai lucidità, prova sempre a giocare palla a terra propiziando diverse uscite dal basso che poi portano il Napoli ad aprirsi il campo e creare pericoli. Nel finale da quinto è autore di un paio di diagonali lunghissime, andando a chiudere di testa. Impossibile non apprezzarlo.

Demme 6 - Alla prima da titolare dopo il Covid, non ha il motore dei giorni migliori. Alterna qualche recupera a qualche imperfezione sul piano tecnico, ma non è certo Lobotka sulla pressione inglese o nel smistare palla. Però copre, randella quando serve anche col fallo tattico (dall'80' Manolas sv - Si frivede in campo dopo mesi, un rinforzo sulle palle alte nel momento di maggiore spinta degli inglesi)

Zielinski 7,5 - Incanta con una prova straordinaria in entrambe le fasi di gioco. Recupera palla nell'azione dell'1-0, trova con estrema qualità il corridoio per Petagna sul raddoppio e poi anche il cambio gioco per il 3-2. Disegna calcio, poi si adegua ed inizia anche a fare legna e allungare la pressione.

Ounas 7 - Travolgente quando parte palla al piede ed il terreno pesante sembra quasi esaltarlo. Si porta a spasso mezza difesa e di destro sblocca la partita. Fino a quando è in campo con le sue percussioni costringe il Leicester a correre all'indietro e non entrare mai in possesso della gara (dal 63' Mertens 6 - Qualche buona gara, poi la squadra indietreggia troppo e prova a restare lucido e fraseggiare per lanciare i compagni)

Elmas 7,5 - Doppietta europea che vale il passaggio del girone. Bravissimo a seguire l'azione e invitare Petagna all'assist, si muove con fiuto del gol anche sul 3-2 dando densità all'area di rigore. Due gol all'interno di una partita in cui gioca di fino quando può e corre per tre quando il pallone ce l'hanno gli avversari

Lozano 5,5 - Sembra fare particolarmente fatica su un terreno così pesante. Si accende ad intermittenza, poi un colpo probabilmente alla bocca lo costringe ad uscire (dal 44' Malcuit 6,5 - Ancora un buon impatto, premia la sovrapposizione di Di Lorenzo sul terzo gol, poi si adegua da quinto in copertura ma quando si alza Schmeichel gli nega il 4-2 con un braccio messo lì di puro istinto)

Petagna 7 - Protagonista forse involontario sul primo gol, il secondo invece è praticamente suo mandando Elmas al tiro a porta vuota. Il centravanti di manovra ed altruista è qualcosa ormai di insolito nel mondo del calcio, arriva anche qualche mugugno quando sul 2-2 sbaglia qualcosa nello stretto, ma poi sul 3-2 strappa applausi difendendo palla come un leone in mezzo a 2 o 3 avversari e facendo respirare i compagni