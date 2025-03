Nuovo centro sportivo a La Piana: idea è costruire 12 campi, una Spa e un ristorante

Il nuovo centro sportivo della SSC Napoli potrebbe sorgere nei terreni di La Piana. Questa la notizia riportata dal Corriere del Mezzogiorno: “I terreni sono di proprietà della famiglia Coppola che ospita il Napoli dal 2005 a Castel Volturno, privati e liberi da vincoli comunali. Da subito sarebbero edificabili per i 12 campi che dovranno essere costruiti nei prossimi anni. La trattativa tra le parti procede e ci sono stati diversi incontri, anche se non è arrivato ancora il via libera. Il club azzurro ha visionato un terreno di 1.000.000. di metri quadri, il Napoli ne ha chiesto una parte che può andare dai 200 ai 300.000 metri quadri.

La società partenopea vorrebbe costruire 12 campi, un ristorante, una spa, addirittura realizzarne un campo un po' più grande per le partite della Primavera. Il centro può essere pronto in due o tre anni e quindi il Napoli potrebbe rimanere per il momento al Training Center attuale che dista 4-5 chilometri dai nuovi terreni. La società partenopea, negli anni, ha visionato tante località anche in provincia di Napoli, ma la soluzione Castel Volturno sembra quella più accreditata e quella più semplice per accelerare i lavori".