Politano a Sky: "Ci siamo complicati la vita da soli. Fortunatamente tra tre giorni possiamo già riscattarci"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in Europa League col Barcellona, Matteo Politano, autore del secondo gol del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Troppo Barcellona stasera? “Ci siamo complicati la vita da soli, siamo partiti malissimo andando in svantaggio di 2 gol dopo 10’. Quando affronti una squadra come il Barcellona che palleggia e non vedi mai la palla diventa difficile. Eravamo stati bravi a riaprirla col gol di Lorenzo, ma poi abbiamo preso quel gol un po’ da polli alla fine del primo tempo che ci ha tagliato le gambe”.

Non bisogna abbassare la testa ora: “Fortunatamente tra tre giorni possiamo già riscattarci contro una squadra forte come la Lazio. Bisogna subito ricaricare le pile e buttarsi sul campionato”.

Campionato è ancora aperto: “Oggi abbiamo capito se non lavori di reparto in entrambi le fasi poi trovi squadre forti come il Barcellona”.

Come stai? “Ho lavorato questi 2 giorni con la squadra e ancora non sono al massimo. E’ chiaro che più lavori e meglio è”.