Post per Galatasaray e Nigeria, ma nessun saluto ai napoletani: Osimhen fa ancora discutere

Il centravanti nigeriano, che giocherà in prestito in Turchia fino a giugno 2025, non ha ancora rivolto nessun saluto al Napoli e ai tifosi napoletani.

Victor Osimhen è da quattro giorni un nuovo giocatore del Galatasaray. Il centravanti nigeriano, che giocherà in prestito in Turchia fino a giugno 2025, non ha ancora rivolto nessun saluto al Napoli e ai tifosi napoletani.

Il silenzio social di Osimhen. Fa discutere il comportamento di Osimhen e il suo silenzio social nei confronti di Napoli dopo la sua partenza prima per Istanbul, per visite mediche e firma col club turco, e poi per la Nigeria, dove sta disputando le gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa con la propria nazionale. Sui propri account social solo post che lo ritraggono con la nuova maglia del Galatasaray e con quella della Nigeria, dove è andato in rete nella gara vinta 3-0 contro il Benin. I tifosi napoletani si aspettavano un altro trattamento dopo quattro anni trascorsi in maglia azzurra e lo scudetto vinto da protagonista nel 2023.