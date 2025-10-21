Psv-Napoli 6-2, le pagelle: disastro collettivo, il peggior Napoli di Conte di sempre
Milinkovic Savic 5 - Ci mette la manona sul tiro ravvicinato di Man. Un paio di grandi rilanci. Non ha colpe sui primi tre gol degli olandesi, qualcuna sull’ultimo.
Di Lorenzo 4 - Sbavatura pericolosa al minuto 18. La prima di una lunga serie in una notte in cui non riesce mai a fermare il diretto avversario. Disastroso.
Beukema 4,5 - Parte male, andando in difficoltà in almeno un paio di occasioni. Sanguinoso l’errore in appoggio che avvia l’azione del 2-1 del Psv. Dal 58’ Juan Jesus 5,5 - Subito un errore, viene graziato da Til.
Buongiorno 4,5 - Sbaglia qualche anticipo ed è sfortunato in occasione dell’autorete. Malissimo in occasione della rete del 3-1 del Psv. Dopo l’errore compie qualche buona chiusura.
Spinazzola 6 - Parte forte e mette sempre palloni interessati. Bellissimo l’assist per il gol di Scott. Uno dei pochi che prova la giocata.. Dal 58 Gutierrez 5,5 - Può poco nella deriva generale.
Politano 5,5 - Parte bene, ma sbaglia spesso la misura dell’ultimo pallone. Diversi corner battuti male. Dal 73’ David Neres. 6 Qualche accelerazione delle sue.
Gilmour 4,5 - Regala una palla spaziale al 7’ a De Bruyne. Poi però perde molti riferimenti e commette tanti errori, il più grossolano su un retropassaggio al minuto 53. Una serata veramente da dimenticare. Dal 58’ Lang - 4,5 Entra e sbaglia tutto quello che poteva sbagliare.
Anguissa 4 - Parte commettendo troppi errori e resta coerente per tutta la sua serata. Passeggia nella parte finale della gara. Ingiustificabile.
McTominay 7 - Serve una palla magnifica a Lucca al 26, che la spreca. Impetuoso nello stacco del momentaneo 1-1. Gioca sul dolore e già questo meriterebbe un plauso. Ultimo ad arrendersi.
De Bruyne 5,5 - Sua la prima grande occasione: salta il portiere ma non ha l’angolo per cercare il tiro in porta. Si sacrifica per la squadra ma arrivando davvero pochi palloni. Dall’83 Elmas sv .
Lucca 4 - Suo il primo tiro del match, ma non trova un buon impatto. Qualche buona sponda ma un errore pesante al 26 sul filtrante perfetto di Scott. Nel secondo tempo sparisce, si becca un rosso imperdonabile per una protesta eccessiva.
Conte 4 - Il Napoli peggiore della sua stagione. Fragile, confusionario e incapace di reagire ai colpi subiti. Una mazzata pesante che dovrà indurre tutti ad una riflessione
