Rai - Duran coi soldi di Osimhen, l’Aston Villa sa dell’interesse del Napoli: la valutazione

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle operazioni del Napoli per la prossima finestra estiva: "Dorgu e Bonny sono discorsi che riguardano giugno, perché sia Lecce che Parma non si privano di questi giocatori. Dorgu piace al Napoli, ma piace anche all’estero e soprattutto ad oggi Corvino lo valuta 40 milioni.

Per quanto riguarda l’attacco, il Napoli dovendo fare la Champions prenderà due attaccanti. Ho la certezza assoluta che il Napoli vuole assolutamente prendere Jhon Duran dell’Aston Villa. Siccome a giugno avrà 75 milioni da chi comprerà Osimhen, trascurando da quello che potrebbe prendere dalla clausola di Kvara. Chiariamo che la clausola per Osimhen non è valida per l’Italia, chi lo associa alla Juve non conosce i temini del contratto e dice castronerie. Se la Juventus vuole Osimhen può prenderlo, ma deve fare una trattativa col Napoli. Duran piace a Conte, a Manna e a Del Laurentiis, è valutato dall’Aston Villa 40mln. Il club inglese sa dell’interesse del Napoli”.