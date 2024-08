Rai - Niente Omorodion: il Napoli ha rassicurato Lukaku che sarà lui il centravanti

Nonostante le indiscrezioni delle ultime ore, pare che il Napoli non sia interessato a Samu Omorodion per l'attacco. La smentita arriva da parte di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, secondo cui la dirigenza azzurra è intervenuta per rassicurare l'entourage di Romelu Lukaku sul fatto che è lui il centravanti scelto.

Quelle sull'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbero quindi solo delle voci, con il Napoli ed Antonio Conte che hanno una sola priorità e porta il nome di Lukaku. Bisognerà solo aspettare che si sblocchi la cessione di Victor Osimhen per vedere la punta belga vestire la maglia azzurra.