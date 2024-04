Raspadori a Dazn: "Il lavoro quotidiano paga. La mia duttilità? Un valore aggiunto"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli autore del quarto gol contro il Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del match vinto 4-2.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli autore del quarto gol contro il Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del match vinto 4-2: "Quella di mettermi sempre a disposizione è una delle mie caratterisiche. Ciò che ho raggiunto finora è perché mi metto sempre a disposizione della squadra ed è frutto del lavoro quotidiano. Credo che noi come squadra dobbiamo capire che non è partita che può cambiare tutto. Abbiamo visto nel cambio tra primo e secondo tempo che c’è tanta differenza di gioco e motivazioni e sappiamo che dobbiamo avere per 90 minuti ciò che abbiamo dimostrato nel secondo tempo”.

Il fatto di essere duttile, lo vedi come un limite o come una possibilità?

"Io l’ho sempre vista come una cosa positiva perché hai la possibilità di entrare a partita in corso quando vengono fatte altre scelte. Credo sia una fortuna, un valore aggiunto. Anche se in alcune situazioni non riesci ad essere te stesso al 100%".

Quanto manca per vederti titolare al 100% anche in vista dell'europeo?

"Io lavoro ogni giorno pensando al quotidiano sapendo che posso sempre migliorare. È chiaro che la continuità nel ruolo può aiutare, però sono convinto che nel quotidiano si possa lavorare e avere la giusta energia pur non essendo sempre titolare".