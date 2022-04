RILEGGI LIVE - Atalanta-Napoli 1-3 (13' Insigne, 37' Politano, 58' de Roon, 80' Elmas): colpaccio esterno, battuta la Dea!

TuttoNapoli.net

Il Napoli espugna il Gewiss Stadium di Bergamo rifilando un 3-1 all'Atalanta e portandosi temporaneamente in vetta alla classifica!

16.55 - FINISCE QUI! TERMINA IL SECONDO TEMPO

90' - Vengono concessi cinque minuti di recupero.

89' - LOZANO! Percussione palla al piede e destro da fuori del messicano: la sfera termina fuori di un soffio.

88' - Sostituzione per il Napoli: fuori Mertens, dentro Malcuit.

86' - Cartellino giallo anche per De Roon per un intervento in scivolata su Lobotka.

84' - Ammonito Anguissa. Il cemtrocampista era diffidato e salterà Napoli-Fiorentina.

83' - Doppia sostituzione per l'Atalanta: dentro Cissè e Pasalic al posto di Muriel e Freuler.

80' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Lancio perfetto di Koulibaly a innescare in profondità Lozano. Il messicano punta la difesa atalantina e poi allarga per Elmas che a tu per tu con Musso è freddo e fa 3-1.

77' - Cartellino giallo per proteste per Ospina.

76' - BOGA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sfera viene allontanata da Koulibaly sui piedi di Boga: destro a giro dell'ivoriano, Ospina devia in corner.

74' - DE ROON! Uno-due tra l'olandese e Miranchuk e destro dell'olandese: palla fuori non di molto.

70' - Doppio cambio per Spalletti: Lozano per Insigne e Fabian per Zielinski.

67' - Juan Jesus commette fallo su Miranchuk e si becca il cartellino giallo.

62' - Problema fisico per Djimsiti, costretto al cambio: al suo posto dentro Maehle.

59' - Sostituzione per il Napoli: fuori Politano, dentro Elmas.

58' - GOL DELL'ATALANTA! Miranchuk si accentra dalla destra e pennella col mancino al centro dell'area per De Roon. L'olandese colpisce di testa e batte Ospina.

56' - Imbucata in area per Muriel, contatto con Anguissa, finisce a terra il colombiano. Per l'arbitro è fallo in attacco dell'attaccante orobico.

51' - Sinistro di Boga alto sopra la traversa.

49' - BOGA! Cross dalla fascia sinistra, Boga stacca su Mario Rui e di testa spedisce a lato di pochissimo.

16.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

16.04 - Subito due cambi all'intervallo per Gasperini: in campo Boga e Miranchuk al posto di Hateboer e Malinovskyi

15.49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - Vengono concessi due minuti di recupero.

44' - Lancio lungo a cercare Mertens, beccato però in posizione regolare.

43' - SCALVINI! Sugli sviluppi di un corner il centrale svetta in area di rigore e di testa spedisce di poco fuori.

37' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII! Schema perfetto su calcio di punizione: Insigne scucchiaia per Politano che sorprende la linea difensiva dell'Atalanta e a volo calcia col sinistro e batte Musso.

36' - Cartellino giallo per Palomino.

33' - Contropiede del Napoli con una bella giocata di Politano che libera Anguissa. Cambio di gioco su Mario Rui, che converge al centro e calcia col piede debole: blocca Musso.

30' - Imbucata in area per Hateboer, ma Juan Jesus è attento e chiude

27' - Tentativo di Malinovskyi dai venti metri: conclusione lontana dallo specchio della porta.

22' - Partita molto equilibrata fin qui quando siamo giunti ormai a metà primo tempo. L'Atalanta cerca la reazione dopo la rete di Insigne.

19' - FREULER! Tiro dello svizzero dall'interno dell'area di rigore di poco a lato. Atalanta ad un passo dal pari.

17' - Insigne scucchiaia profondo in area per Mertens, scattato con un attimo d'anticipo: è fuorigioco.

13' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Insigne si presenta dal dischetto e batte Musso. Vantaggio Napoli al Gewiss Stadium

12' - Check in corso, il VAR Aureliano chiama Di Bello all'on field review: possibile rigore per il Napoli.

11' - MERTENS! Grande discesa di Zanoli che imbuca per il belga che salta Musso e viene steso. Di Bello non concede il rigore e assegna il calcio d'angolo.

8' - MALINOVSKYI! Traversone dalla sinistra per l'ucraino: colpo di testa angolato, Ospina in allunga devia in angolo.

5' - Muriel ci prova dai 25 metri: il suo destro termina lontano dallo specchio.

2' - Sbavatura di Koulibaly, che regala palla all'Atalanta e poi per rimediare e fermare il gioco commette fallo su Malinovskyi.

15.02 - PARTITI! Inizia la partita

14.53 - Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, a pochi minuti dal match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Lipsia? Non ci pensiamo, abbiamo una partita troppo importante e bella per poter pensare già all'Europa League".

Come ha visto Zapata? "Ieri mangiava l'erba, l'abbiamo visto in allenamento. E' stato un piacere rivederlo in gruppo, ora un po' alla volta rientrerà a tutti gli effetti nella rosa del mister".

14.50 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro l'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Deferimento per le plusvalenze? Siamo molto sereni, facciamo sempre le cose secondo regole, quindi nessun problema".

Si è parlato molto di Osimhen che è tornato tardi dalla Nigeria: può fare chiarezza? "La cosa che non si capisce è perché venga fuori un caso Osimhen che non esiste. Ha chiesto dei permessi, come Meret la settimana prima e tanti altri prima ancora, per motivi personali. Siamo molto sereni. E' tornato a Napoli un giorno e mezzo dopo, con un permesso pattuito. E' un ragazzo straordinario, di gran professionalità, amato da tutti. Ci chiediamo come mai venga fuori questo problema quando noi non comunichiamo mai le nostre cose interne".

Smentiamo dunque l'eventualità di una multa? "Ma assolutamente".

14.42 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima della sfida contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Dazn: "Mertens lo si vede sempre allo stesso modo. Il fatto che si sia saputo integrare così da straniero nel nostro territorio e sia apprezzato così da tutti i tifosi napoletani non è un caso. E' dipeso dal suo comportamento, da quello che fa vedere ogni volta che gioca e si allena. Ai tifosi del Napoli non è che tu puoi richiedere cose se il tuo comportamento è differente perché loro poi se ne accorgono".

13.45 - Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, match delle 15 valido per la 31ª giornata di campionato. Spalletti sceglie il 4-3-3 e scioglie i due dubbi della vigilia. Sulla fascia destra Zanoli vince il ballottaggio con Malcuit e fa il suo esordio in maglia azzurra dal 1'. La linea difensiva davanti ad Ospina è completata dai due centrali Koulibaly, Juan Jesus e da Mario Rui a sinistra. A centrocampo Zielinski viene preferito a Fabian Ruiz e viene schierato da mezzala sinistra, con il polacco il recuperato Anguissa e Lobotka in cabina di regia. Attacco di piccoletti, con il tridente Politano, Mertens, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

Prima gara senza l'inamovibile Di Lorenzo e inevitabile l'interrogativo sul suo sostituto, mai realmente sperimentato. Per Spalletti però la scelta sembra fatta: "Il sostituto non c'è? C'è, c'è, Zanoli che ha le stesse caratteristiche, non ha giocato finora perché ha davanti Di Lorenzo che è l'innovazione del ruolo. Zanoli dal secondo allenamento a Dimaro me lo immaginavo titolare in una partita contro una squadra forte come l'Atalanta, l'avevo già visto", le parole di Spalletti che come ultimo dubbio ha il ballottaggio Fabian-Zielinski.

Schierato molto meno del previsto, il belga ha potuto incassare (finalmente) parole importanti da Spalletti, per il suo contributo in campo e fuori, col tecnico che ha quasi invitato a smentirlo con una grande prestazione. Un modo chiaramente per caricarlo: "Noi diventiamo ciò che amiamo, lui è napoletano perché ama Napoli. Può dimostrare a Ciro Romeo com'è fatto suo papà come calciatore. Spero mi presenti il conto di tutte le volte in cui non l'ho scelto e avrebbe potuto giocare, a volte si fanno scelte e si penalizza sempre qualcuno".

"E' una di quelle partite da guardare negli occhi. Chi abbassa un po' lo sguardo nei 95' perde perché loro sanno mantenere il livello alto di forza, qualità, ritmo. Saranno 95' di sportellate ribattendo colpo su colpo", Luciano Spalletti in conferenza stampa non ha dubbi sulla partita che attende quest'oggi il suo Napoli. L'ostacolo sulla carta probabilmente più alto da superare per restare in corsa per lo Scudetto per una serie di motivi: l'Atalanta di Gasperini si gioca le residue speranze di restare in scia per il quarto posto, ma anche per un discorso puramente di caratteristiche con gli azzurri che hanno sempre sofferto i nerazzurri ed in generale le squadre che propongono un calcio aggressivo ed uomo contro uomo. Senza dimenticare l'assenza di Osimhen (con Rrahmani, Di Lorenzo, Petagna, Meret e Ounas) che con le sue caratteristiche avrebbe rappresentato una trappola letale per la linea alta di Gasperini.