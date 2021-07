RILEGGI LIVE - Dimaro, day 3: lavoro tecnico e partitella ad altissima intensità

18.56 - Termina qui l'allenamento di oggi pomeriggio. Appuntamento a domani per l'amichevole con i dilettanti della Bassa Anaunia, in programma alle 17.30.

18.47 - Restano in campo i portieri per l'ultima fase di lavoro agli ordini del nuovo preparatore Rosalen López

18.41 - Triplice fischio di Spalletti

18.25 - Evidente la fatica in molti elementi per una seconda seduta quotidiana molto intensa

18.20 - Rientra Malcuit dopo aver smaltito una botta

18.15 - Applausi per Osimhen che trova il gol con una spettacolare mezza rovesciata

18.09 - In evidenza anche Politano e poi Gaetano con un gran destro ad incrociare

18.05 - Due gol di Elms per i blu nel giro di pochi secondi, tra cui il secondo con un tocco dolcissimo

18.03 - Gran gol di Folorunsho mentre si continua a scambiare ad altissima intensità

18.00 - Tocco sotto misura anche per Demme per gli arancioni

17.58 - A segno anche Elmas mentre sale l'intensità della partitella con ogni pallone che si gioca in un fazzoletto

17.56 - Si accorcia il campo: ora la partitella è su meno di una metà campo

17.53 - Applausi per Osimhen che di destro al volo ha battuto Contini

17.50 - La partitella prevede un 10 vs 10 con due giocatori per squadra ai lati della porta come sponde.

17.45 - Pronte le pettorine: la squadra si trasferisce nell'altra metà campo dove è pronto il campo per una partitella su una metà campo

17.34 - Subito lavoro col pallone, fase di attivazione con gruppi di 3 azzurri che scambiano pallone e posizione

17.30 - Riunione tecnica in cui Spalletti va probabilmente a spiegare tutte le esercitazioni di questa seduta

17.25 - Squadra in campo

17.20 - Rientrano alcuni azzurri impegnati in palestra

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel terzo giorno del ritiro di Dimaro agli ordini di Spalletti. Qui il live della seduta di questa mattina