RILEGGI LIVE - Inter-Napoli 1-0 (73' Lukaku): prova super degli azzurri, ma la sorte premia Conte

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

22.41 - FINE PARTITA! Il Napoli esce incredibilmente a mani vuote dal Meazza, dopo aver creato tanto contro l'Inter uscita vincitrice grazie alla rete dal dischetto di Lukaku. Tanto da rimuginare per Gattuso ed i suoi, dopo un match dove si doveva concretizzare di più ed ovviamente uscire a bocca asciutta è assolutamente fuori contesto rispetto a quanto visto in campo.

90'+2' - PETAGNA! PALO DEL NAPOLI! Fabian apre su Di Lorenzo, che crossa per Petagna: stop, torsione e tiro che va a sbattere sul palo.

90'+1' - Handanovic perde tempo e si becca il giallo.

90' - L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

89' - DI LORENZO! Trova lo spazio per entrare in area, arriva di fronte ad Handanovic e calcia! Handanovic respinge con il piede!

88' - D'Ambrosio commette un fallo tattico su D'Ambrosio: giallo per lui.

87' - Ghoulam scambia con Politano, poi cerca Elmas sul secondo palo. Skriniar va bene in anticipo.

86' - Sostituzione per l'Inter: fuori Young, dentro D'Ambrosio.

86' - POLITANO! Riceve l'ex di giornata in sul lato corto dell'area: destro da posizione defilata, palla sull'esterno della rete.

85' - Intervento duro di Skriniar che si becca il giallo.

84' - Sostituzione per il Napoli: fuori Mario Rui, dentro Ghoulam

82' - Il Napoli si compatta alla ricerca del pareggio.

81' -POLITANO! ALTRO MIRACOLO DI HANDANOVIC! Lancio per Lozano, che di mestiere ha la meglio su de Vrij e scarica su Politano: tiro a botta sicura, ma Handanovic ci mette ancora la manona.

80' - Lukaku interviene sul portiere per evitare il contropiede: giallo per lui.

79' - Sensi va alla battuta di un calcio di punizione dalla fascia destra: palla verso Bastoni, di testa Petagna mette fuori.

77' - Sostituzione per l'Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Hakimi.

75' - E' un doppio cambio: esce anche Zielinski, rimpiazzato da Politano.

75' - Sostituzione per il Napoli: fuori Bakayoko, dentro Fabian.

75' - Lozano atterra Darmian e si becca il cartellino giallo.

74' - Palla da un lato, portiere dall'altro: Lukaku resta freddissimo, batte Ospina e sblocca il punteggio!

73' - GOL DELL'INTER! Lukaku dal dischetto non sbaglia, il Napoli è sotto a Meazza.

71' - ESPULSO INSIGNE! L'arbitro caccia via il capitano del Napoli per aver detto qualcosa di irriguardoso.

70' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Lukaku scarica su Sensi, poi con un rimpallo la sfera schizza verso Darmian. Ospina in uscita colpisce il piede dell'ex Parma e per l'arbitro è penalty e giallo per il portiere.

69' - INSIGNE! MIRACOLO DI HANDANOVIC! Imbuca per Zielinski, che mette un pallone basso e forte per Insigne. Girata di prima del capitano da distanza ravvicinata, ma Handanovic con un gran riflesso dice di no.

67' - Sostituzione per l'Inter: al posto di Brozovic entra Sensi.

67' - Non ce la fa Brozovic, che richiama l'attenzione della panchina: sarà sostituito.

66' - Sugli sviluppi del calcio piazzato successivo l'Inter libera l'area senza problemi.

65' - Lozano punta Bastoni e lo salta. Il numero 95 lo spinge vistosamente, punizione in attacco per il Napoli.

63' - Palla in area per Lozano, che controlla e da distanza ravvicinata spara alto. Si alza comunque la bandierina: è fuorigioco.

62'- Sostituzione per l'Inter: fuori Barella, dentro Sensi.

61' - Brozovic ha un problema e si accascia al suolo. Massa ferma il gioco, entra lo staff sanitario.

59' - Bakayoko interviene in scivolata ai danni di Lautaro Martinez: giallo per l'ex Milan.

58' - Insigne va alla battuta del calcio di punizione e scodella verso Koulibaly, anticipato dalla testa di Lukaku.

57' - Brozovic sgambetta Lozano da dietro e si becca il cartellino giallo.

55' - L'Inter non riesce a costruire, il Napoli tiene bene in pressione. Meglio gli azzurri in questi primi dieci minuti di secondo tempo.

53' - Bella trama di gioco del Napoli. Scambio larghissimo tra Insigne e Mario Rui. Il destro del numero 24 termina alto sopra la traversa.

51' - Ritmi blandi anche in questo avvio di ripresa.

49' - Tra primo e secondo tempo non è cambiato il copione della gara: il Napoli fa girare il pallone, l'Inter si difende e non concede spazi.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

46' - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

21.35 - FINE PRIMO TEMPO! Un primo tempo senza particolari emozioni quello del Meazza, che vede Napoli ed Inter ferme sullo 0-0. Nota dolente per la squadra di Gattuso è l'infortunio di Mertens costretto ad uscire in lacrime.

45' - L'arbitro ha concesso due minuti di recupero.

44' - Barella riceve nello spazio e allarga verso Darmian. Cross per Lautaro, che spintona però Di Lorenzo in area: Massa chiama il fallo in attacco.

43' - Napoli ancora al giropalla. L'Inter ora sta solo contenendo.

41' - Schema del Napoli da calcio d'angolo. Insigne riceve sul vertice dell'area e va al traversone, Petagna di un soffio manca la zampata.

41' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce ad Insigne, tenta il cross teso per Petagna che non ci arriva.

40' - Insigne lavora un ottimo pallone sulla sinistra, converge al centro e calcia a giro: palla deviata in angolo.

38' - Barella pesca Gagliardini in area con un pallone alto: colpo di testa bloccato da Ospina.

37' - Insigne si sposta in mezzo e riceve tra le linee. Da posizione impossibile poi prova a sorprendere Handanovic: tiro debole e largo.

35' - Palla in verticale per Lukaku, beccato però in offside.

34' - ZIELINSKI! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Ospina rilancia direttamente per Lozano, che punta Bastoni, calcia e trova una deviazione che favorisce Petagna. Sponda dell'ex SPAL per Zielinski, che calcia di prima e spedisce di un nonnulla a lato.

33' - Cross profondo per Young, che prova a fare la torre per Lukaku. Ospina esce e anticipa il belga.

31' - Ancora l'arbitro con una decisione discutibile, Lozano finisce a terra dopo uno scontro di gioco apparentemente falloso. Niente, si prosegue.



29' - Trattenuta netta di Brozovic ai danni di Zielinski partito in velocità. L'arbitro lascia clamorosamente giocare senza fischiare fallo.

27' - Petagna scambia con Zielinski ed entra in area, poi nel rimpallo la sfera quasi arriva a Mario Rui, ma l'Inter si salva.

25' - Insigne combina con Bakayoko, che però sbaglia il tocco di ritorno.

23' - Scontro Demme-Lautaro, l'argentino resta dolorante ma Massa non interviene.

22' - Corner per l'Inter, palla scodellata dalla badierina su Lukaku anticipato precisamente da Ospina.

21' - Adesso è l'Inter che prova ad impostare e a trovare spazi, affidandosi sempre ai cambi di gioco.

19' - Petagna apre a destra per Di Lorenzo. Palla in profondità per Lozano, ma il suo tiro è di facile lettura per Handanovic.

18' - Piccolo problemino anche per Barella. Il centrocampista dell'Inter però riesce a restare in campo.

17' - LAUTARO MARTINEZ! CHE OCCASIONE PER L'INTER! Koulibaly perde un brutto pallone in fase di costruzione. Barella serve Lautaro, che calcia in girata sul primo palo: sfera a lato di un soffio.

16' - Ecco il cambio: Mertens esce sorretto dai sanitari, dentro Petagna.

15' - E' la caviglia ill problema di Mertens che è in lacrime sul prato del Meazza.

14' - In lacrime Dries Mertens, il problema sembrea essere molto serio per il giocatore belga.

13' - Problema fisico per Mertens, che s'è fatto male da solo. Gattuso manda subito a scaldare Petagna.

12' -. Cross basso per Mertens, che addomestica e cerca Mario Rui sul palo lontano. Darmian lo anticipa.

10' - Apertura per Young, che va da Lautaro. Bakayoko la ruba, poi subisce il fallo di Gagliardini.

8' - Primo-terzo campo per Mario Rui, che scarica su Mertens. Ma si alza la bandierina: è fuorigioco.

7' - Insigne scucchiaia in area a premiare il taglio di Lozano. Appoggio per Mertens, ma de Vrij arriva prima del belga.

5' - Koulibaly lancia verso Lozano, libero alle spalle di Young. Il centrale sbaglia però la misura del suggerimento.

4' - Lungo e ipnotico giropalla del Napoli, dopo l'avvio sprint dell'Inter. Per ora pochi spazi.

2' - Sventagliata a sinistra per Young, che mette già e imbuca per Gagliardini. Il suo cross viene allontanato dalla difesa.

1' - COMINCIA LA PARTITA AL MEAZZA!

20.42 - Tutto pronto, squadre in campo

20.20 - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, a pochi minuti dallo scontro diretto col Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Diciamo che non abbiamo tante strade, ci sono rimasti Scudetto e Coppa Italia.Faremo di tutto per vincere ogni partita, poi dirà il campo".

Cosa ti preoccupa del Napoli? "Sappiamo il valore del Napoli, sarà una partita tosta, ma siamo pronti e faremo di tutto per vincere".

20.10 - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, prima del big match contro l'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Si farà difficile perché l'Inter è una grande squadra, ma sarà una bella partita e sicuramente giocheremo entrambe e a viso aperto e proveremo a far risultato".

Ti manca un gol in questo stadio? "Io sono sereno. Al di là dei gol, l'importante è fare una buona prestazione e vincere la partita. Anche se non faccio gol, l'importante è far gol. Poi se arriva il gol bene, noi guardiamo avanti e pensiamo a lavorare".

19.50 - FORMAZIONI UFFICIALI: annunciate le scelte di Gattuso per la sfida di stasera che vedrà gli azzurri affrontare l'Inter di Antonio Conte. Torna Ospina tra i pali, in difesa confermata Koulibaly-Manolas coppia centrale. A sinistra torna Mario Rui, mentre in mezzo c'è Demme ed avanti c'è il ritorno di Lozano dall'inizio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte sembra aver sciolto anche l'ultimo dubbio di formazione. Sulla corsia destra, come riporta Sky Sport, è confermata la presenza di Matteo Darmian, con Achraf Hakimi almeno inizialmente in panchina.

Gattuso per la sfida ai nerazzurri potrebbe riproporre l'atteggiamento visto l'anno scorso in Coppa Italia, che portò l'Inter a non avere alcuna occasione da gol contro gli azzurri nella semifinale d'andata giocata a Milano, chiudendo le linee di passaggio e togliendo i rifornimenti a Lukaku, il fulcro del gioco di Conte che spalle alla porta fa girare la squadra. Per questo, oltre Bakayoko, Gattuso sembra orientato a preferire Demme a Fabian, in modo da poter schierare una cerniera di fisicità e dinamismo per chiudere i varchi centrali e tra le linee. A completare il reparto Zielinski, pendolo tra mezzala e sottopunta alle spalle di Mertens, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. In difesa invece probabile la conferma di Manolas, con Koulibaly, e Mario Rui e Di Lorenzo ai lati. Tra i pali, infine, torna Ospina per la solita alternanza.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter! Sfida d'alta classifica per il Napoli. La squadra di Gattuso sarà ospite dell'Inter che è avanti di quel punto che gli azzurri sperano di riavere il 22 dicembre nel terzo grado della giustizia sportiva. Il Napoli arriva alla sfida reduce da tre vittorie di fila in campionato, ma anche la qualificazione ai sedicesimi d'Europa League da prima del girone, ed in questo senso la pressione può essere più sui nerazzurri, eliminati dal panorama europeo e senza margini d'errore in campionato. In ogni caso per gli azzurri è storicamente una trasferta molto complessa: l'ultima vittoria risale al 2017, poi un pareggio e due sconfitte ed in generale appena 9 successi nella storia del club partenopeo, a secco ad esempio anche negli anni di Maradona.