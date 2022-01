RILEGGI LIVE - Juventus-Napoli 1-1 (24' Mertens, 54' Chiesa): gli azzurri strappano un pari allo Stadium

Termina 1-1 la sfida dell’Allianz Stadium. Napoli in vantaggio nel primo tempo grazie ad una giocata di Mertens. Nella ripresa il pari della Juventus firmato Chiesa. Un Napoli decimato dalle assenze riesce a strappare il pari.

22.38 - FINISCE IL MATCH

96' - Cross di Cuadrado per Kean che salta più in alto di tutti e colpisce di testa. Pallone che termina sul fondo.

91' - Ultimo cambio per gli azzurri: fuori Lobotka e dentro Zanoli.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

88' - Sostituzione per il Napoli: entra Petagna al posto di Mertens.

87' - Ammonito Demme per proteste.

83' - Mischia in area in seguito ad un calcio di punizione per il Napoli. Resta a terra Di Lorenzo in seguitio ad uno scontro con De Ligt. Proteste del Napoli.

81' - Altro cambio per la Juventus: esce Chiesa ed entra Kulusevski.

79' - Locatelli lancia Chiesa in velocità Chiesa. Intervento in anticipo da parte di Juan Jesus che di testa serve Ospina.

76' - Cambio anche tra le fila del Napoli: fa il suo ingresso in campo Elmas, esce Politano.

75' - Altre due sostituzione per la Juventus: fuori Morata e Alex Sandro e dentro Kean e De Sciglio.

72' - Politano appoggia centralmente per Mertens. Il belga provaa superare Rugani che però tiene la posizione e interviene di testa.

70' - Bello scambio nello stretto con Politano che viene servito sulla corsia di destra. Il suo traversone però non viene raccolto da Mertens, troppo solo in area.

67' - Subito Dybala pericoloso. L'argentino sradica un pallone a centrocampo e prova a beffare Ospina dalla lunga distanza. Il colombiano blocca in due tempi.

66' - Doppio cambio per la Juventus: escono Bernardeschi e Rabiot ed entrano Dybala e Bentancur.

65' - MERTENS!! Il belga approfitta di un rimpallo in area per calciare con violenza verso Szczesny che riesce a respingere salvando la sua porta.

64' - Allarme rientrato in casa Napoli. Ospina stringe i denti e prosegue la gara.

63' - Qualche problema per Ospina che resta a terra. Entra in campo lo staff sanitario partenopeo, si sta scaldando Marfella.

60' - Mertens si accentra dal lato corto dell'area di rigore e fa partire un tiro sul primo palo. Blocca Szczęsny.

59' - Al termine di un lungo possesso palla, Insigne riceve e prova la conclusione dalla lunga distanza. Tiro che termina altissimo.

57' - Insigne serve Politano che prova una conclusione con il mancino ma la retroguardia della Juventus si salva e fa ripartire l'azione d'attacco.

54' - GOL DELLA JUVE! Cuadrado imbuca per McKennie che crossa per Morata. Respinge la difesa del Napoli, la palla arriva sul sinistro di Chiesa che calcia in porta, trova una deviazione di Lobotka e la palla si infila alle spalle di Ospina.

51' - Cuadrado viene cercato in profondità. Il lancio è troppo profondo e Ospina calcola bene il tempo e blocca la sfera.

49' - Scambio Chiesa-Morata. L'attaccante spagnolo entra in area e calcia di prima intenzione. Conclusione altissima.

46' - Nessun cambio all'intervallo. In campo gli stessi ventidue del primo tempo

21.46 - INIZIA LA RIPRESA

Termina 0-1 il primo tempo dell'Allianz Stadium. Napoli in vantaggio grazie ad un guizzo di Mertens. La Juve spinge e prova a pareggiare, il Napoli si rende pericoloso in contropiede. Squadre negli spogliatoi.

21.31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - Concesso un minuto di recupero.

45' - Mertens si incarica della battuta del calcio da fermo. Pallone che termina a lato.

44' - Ripartenza fulminea del Napoli Insigne che accelera, sterza sul destro e serve Demme. Il centrocampista viene steso da Alex Sandro. Punizione al limite e giallo per il brasiliano.

40' - Bernardeschi batte un calcio da fermo, ma il suo cross è troppo debole. Ospina legge bene la traiettoria del pallone e lo neutralizza senza problemi.

38' - ZIELINSKI! Insigne appoggia al limite per il centrocampista polacco che calcia forte verso la porta. Szczęsny devia in corner.

35' - Chiesa avanza e prova a servire Morata, Di Lorenzo compie un grandissimo intervento e recupera la sfera.

31' - Stringe i denti Mertens che rientra sul terreno di gioco.

30' - Qualche problema alla caviglia per Mertens. Entra in campo lo staff sanitario e il belga lascia il campo zoppicante. Vedremo se riuscirà a fare ritorno in campo o se si procederà al cambio.

28' - Stop perfetto di Cuadrado che arriva al limite dell'area e prova il tiro. Conclusione strozzata che si spegne a lato.

25' - Il Napoli continua a spingere con Di Lorenzo che serve al centro dell'area Zielinski. La conclusione del polacco viene murata però dalla difesa bianconera.

24' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Insigne allarga sulla destra per Politano. L'ex Inter serve a rimorchio Mertens che calcia in diagonale superando Szczesny. 1-0 Napoli.

22' - Corner battuto corto dal Napoli con Mertens che viene servito sulla corsia di destra ma l'attaccante belga era finito in posizione di fuorigioco.

20' - Zielinski evita Rabiot e prova poi la conclusione dal limite dell'area. Locatelli però gli chiude lo spazio di tiro

17' - Chiesa si mette in proprio e punta la difesa del Napoli. Arriva in area e calcia forte con il mancino. Conclusione che termina di poco a lato.

15' - Zielinski appoggia per Politano sul lato destro dell'area di rigore. L'esterno del Napoli tenta la conclusione di prima intenzione ma Alex Sandro alza il muro e respinge con il corpo.

12' - Sponda al limite dell'area di Mertens per Insigne. Tiro di prima intenzione che finisce altissimo.

11' - Chiesa conduce la palla e allarga sulla sinistra per Rabiot: tiro del francese che termina a lato.

9' - De Ligt tenta il suggerimento profondo alla ricerca di Rabiot. Passaggio impreciso con il pallone che termina direttamente a fondo campo

6' - Sul seguente calcio d'angolo McKennie salta più in alto di tutti e colpisce di testa spedendo di poco sul fondo.

5' - Aggressiva la Juve in questo inizio. Morata allarga per Chiesa che dal limite dell'area calcia. Di Lorenzo devia in corner.

3' - Scontro di gioco tra Morata e Juan Jesus. Lo spagnolo resta a terra ma si rialza prontamente.

20.45 - PARTITI! Inizia il match

20.42 - Squadre in campo

20.35 - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Per me è una situazione nuova. Noi siamo preparati per giocare questa partita, questo scontro diretto. Veniamo da una sosta e le partite dopo la sosta sono sempre complicate, in questa situazione ancor di più. Dobbiamo restare concentrati, consapevoli di affrontare una grande squadra".

Come sta Morata? "E' sereno e tranquillo, mi ha fatto vedere ottimi allenamenti. E' un ragazzo perbene, tiene alla Juventus, vuole restarci. Ci ho parlato io, ci ha parlato la società".

Il Napoli schiera i tre calciatori fermati dall'Asl di Napoli: che ne pensa di questa scelta? "Non sono io assolutamento quello in grado di commentare, soprattutto di cose non di mia competenza. Io sono molto preoccupato perché in queste situazioni trovare concentrazione è più difficile che in altre. Si somma il fatto della gara dopo la sosta e questo, noi dobbiamo essere bravi a restare concentrati, una vittoria ci permetterebbe di fare un salto in classifica".

20.30 - Nessun tesserato del Napoli parlerà prima e dopo la sfida di Torino contro la Juventus. Gli azzurri infatti rispetteranno la circolare della Asl di Napoli per prevenire ogni possibile rischio di contagio.

20.20 - Fischi copiosi per i calciatori del Napoli al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento allo Juventus Stadium. A guidare il gruppo azzurro il capitano Lorenzo Insigne, che subito è andato sotto lo spicchio di stadio dedicato ai tifosi partenopei per applaudirli.

20.10 - Prima del match contro il Napoli, l'esterno della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo stati molto bravi a preparare la partita questa settimana isolandoci un po' da quello che accadeva all'esterno. Siamo professionisti, siamo qui per giocare e stasera giochiamo. Abbiamo fatto bene ad isolarci per giocare questa partita".

In cosa è cambiata la Juventus? "Nell'atteggiamento e nella mentalità. Abbiamo trovato il gruppo e questo è veramente importante per raggiungere degli obiettivi. Oggi è una partita molto difficile perché rientriamo da un periodo di stop. Dobbiamo subito metterci con la mentalità e la testa e pensare subito a fare risultato questa sera".

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento

19.48 - Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato. Scelte praticamente obbligate per Spalletti che manda in campo Ospina tra i pali. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo a destra, Ghoulam che vince il ballottaggio con Zanoli a sinistra, coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo Demme e Loboka, davanti gioca Mertens con alle spalle Politano, Zielinski e Insigne.

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disposizione Marfella, Idasiak, Elmas, Petagna, Zanoli, Spedalieri, Costanzo, Vergara. All. Spalletti.

19.20 - Il Napoli è regolarmente arrivato allo stadio

19.00 - Juventus-Napoli alla fine si giocherà, nonostante il Napoli sia un focolaio di Covid. Il giornalista Carlo Alvino ha provato ad anticipare quella che sarà la formazione del Napoli che scenderà in campo all'Allianz Stadium alle 20.45: "Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens".

18.30 - Fra i giocatori del Napoli i cui risultati dei tamponi erano definiti dubbi, quindi da riprocessare, c'è anche Amir Rrahmani. Lo racconta Sky Sport che spiega come però negli ultimi minuti per il difensore il dubbio sia stato risolto: l'ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo. Resta da capire cosa succederà con lui, con Zielinski e con Lobotka: i tre non hanno ancora ricevuto la terza dose e quindi per l'Asl Napoli 2 non potrebbero giocare in quanto sotto regime di quarantena. Il Napoli tuttavia sembra intenzionato a schierarli in campo.

18.00 - Secondo il Corriere della Sera in squadra tra i partenopei ci saranno anche i tre calciatori, Zielinski, Rrhamani e Lobotka, che mercoledì sera erano stati messi in quarantena da una delle Asl di Napoli, perché sprovvisti della terza dose del vaccino. Per il club di De Laurentiis, infatti, il regolamento deciso il 30 dicembre e che prevede il super green pass anche negli spogliatoi va in vigore dal 10 di gennaio.

