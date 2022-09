RILEGGI LIVE - Klopp: "Spalletti top, tanti cambi ma c'è Zielinski! Su Thiago e Arthur...", Alisson: "Napoli forte, girone difficile. Su Kvara..."

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parlerà in conferenza stampa dalla sala stampa del Diego Armando Maradona per presentare la sfida agli azzurri

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in programma domani sera al Maradona, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp parlerà in conferenza stampa dalla sala stampa del Diego Armando Maradona per presentare la sfida agli azzurri che apre il girone di Champions. Ad affiancarlo ci sarà il portiere Alisson, ex giocatore tra l'altro di Luciano Spalletti.

20.10 - Si parte con Alisson

Hai parlato con Arthur? Come procede il suo inserimento?

"'E' successo tutto velocemente, ho parlato con lui al suo arrivo, è un ottimo ragazzo, poi lo vedrete in campo, è un ottimo giocatore e presto sarà al 100% della condizione. Sappiamo che non è facile cambiare paese, io lo so per esperienza, ci sono differenze Italia Inghilterra ma il gioco è quello, ma sarà in grado di superare le difficoltà".

Due vittorie su 6 partite, quali sono i motivi e le difficoltà?

"Lo sappiamo, non siamo contenti e sappiamo che dobbiamo gestire il momento. Anche vincendo tutte le partite non saremmo venuti qui con eccesso di entusiasmo, la stagione è appena iniziata e dovremo migliorare, col lavoro torneremo a vincere e non prendere gol".

E' la prima di Champions, quanto tempo avete impiegato per digerire il ko in finale? Quanto volete rivincerla?

"Il giorno dopo è stato difficile, c'era frustrazione. Ma siamo professionisti e dobbiamo saper gestire ed accettare le dinamiche ed io lo faccio sin da ragazzo, fa parte del gioco vincere o perdere, bisogna saper sempre rispondere alle difficoltà. Poi dopo in nazionale già non ci pensavo più".

Userete la delusione col Real per uno stimolo in più per vincere?

"Sì, ci proveremo a far leva su questa dinamica per motivazioni in più, ma ora pensiamo ad affrontare una grande squadra come il Napoli, in un girone difficile, questo basta come motivazione e dobbiamo prima lottare per passare questo girone difficile e poi faremo passo dopo passo".

Napoli e Liverpool sono le favorite?

"Tutte hanno possibilità di passare, si deve giocare in campo, noi andiamo a lottare e faremo il nostro meglio per passare magari da primi".

Spalletti ha avuto parole importanti per te, ha detto sei il centravanti dei portieri.

"Lo ringrazio, è stato un piacere lavorare con lui a Roma, sono cresciuto tanto quell'anno, anche se volevo giocare di più e lui lo sa, ma ho imparato tanto da lui".

Il giornalista georgiano chiede della "nuova stella Kvaratskhelia, è un tuo grande tifoso e vuole segnarti. L'hai studiato?".

"Siamo preparati ad ogni situazione, studiamo tante cose, ho lavorato con Spalletti e non significa sia un vantaggio per me, sono preparato a tutto e conosco il valore dei giovani del Napoli, sarà una grande gara e cercheremo di vincere anche se è un campo ostico".

20.25 - Ora tocca a Klopp.

Thiago Alcantara è tornato ad allenarsi, verrà gestito o può scendere dall'inizio? Henderson?

"Thiago ha fatto il secondo giorno di allenamento, è pronto, ma non so per quale minutaggio. Per Jordan attendiamo l'ecografia ma dovrebbe rientrare dopo la sosta".

Arthur è un'opzione per domani o deve ambientarsi ancora?

"Ha bisogno di giocare a calcio, che sia in partita o allenamento, l'abbiamo integrato in gruppo, non si era allenato con la Juve collettivamente. Ha la capacità di scendere in campo per un certo minutaggio, ma non per tutta la partita. Deve abituarsi a certi livelli, la Champions non è meno intensa della Premier, anzi soprattutto qui e dovremo stare attenti..."

Nelle 3 precedenti sfide qui non è andata benissimo, cosa deve fare di diverso?

"Sia col Dortmund che col Liverpool abbiamo perso, ma nello stesso girone poi due volte siamo andati in finale di Champions (ride, ndr). Io tendo a fiorire un po' più tardi, forse ci metto 2-3-4 volte per andare bene, ma dovremo giocare bene rispetto alle altre sfide. Non giocammo bene, anche per merito del Napoli che è molto forte".

Spalletti ha detto che ha messo il cappellino alla Klopp per avvicinarsi al suo mito.

"Lo incontrai ai tempi dello Zenit, se avessi il suo fisico alla sua età non sentirei il bisogno di mettere il cappellino (ride, ndr). Ha lavorato in tutto il mondo, si vede subito dall'identità che dà alle sue squadre, non vedo l'ora di incontrarlo in campo".

Come stanno Jones e Carvalho?

"Jones non è così grave come si temeva, Carvalho ha ripreso a camminare ma non è in grado di allenare, speriamo possa tornare per il weekend"

Ha visto il Napoli con la Lazio, che idea ha avuto di questa squadra rinnovata e con tanti giovani?

"Sono tutti giovani ma molto forti e competitivi, non sono sicuro, ma credo che qualche tempo fa ci sia stato un po' di nervosismo per le partenze di alcuni giocatori, ma ora se ho capito bene le cose si sono calmate e ne sono contento. Zielinski è rimasto lo stesso, si può costruire la squadra intorno a lui. Hanno intensità, hanno diversi approcci alla gara. Spalletti è rimasto sempre molto calmo in quella situazione di nervosismo, è perfetto per il Napoli".

Trova Napoli pericolosa? Il vostro club sui social ha messo in guardia i tifosi sui pericoli in città, lei che idea ha?

"Credo che lei stia cercando dei titoli, lei è di Napoli? Pensa sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta, ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. Lei sa a cosa era riferito? C'è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi".

20.40 - Termina la conferenza stampa