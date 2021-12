RILEGGI LIVE - Milan-Napoli 0-1 (5' Elmas): gli azzurri sbancano San Siro e tornano al successo!

Il Napoli sbanca San Siro e torna al successo. Deisivo il gol di Elmas nel primo tempo, tre punti pesantissimi per gli azzurri che battono il Milan nello scontro diretto.

22.39 - FINISCE LA GARA!

93' - Forcing finale dei rossoneri che cercano in tutti i modi il pareggio

90' - Concessi 4 minuti di recupero.

89' - GOL ANNULLATO AL MILAN! Una serie di rimpalli nell'area azzurra fanno carambolare il pallone sul piede di Kessie che dal dischetto del rigore non sbaglia e pareggia i conti. Massa va a rivedere l'azione al Var e cambia la decisione. Punita la posizione irregolare di Giroud.

86' - Cambio anche per i rossoneri: esce Florenzi ed entra Kalulu.

85’ - Ultima mossa di Spalletti: entra in campo Ghoulam che rimpiazza Elmas.

83' - Ibrahimovic intercetta un campanile in area azzurra, ma non trova la conclusione in porta da due passi!

82' - Il Milan prova ad alzare il ritmo in questo finale, il Napoli allontana.

79' - Dentro anche Mertens che prende il posto di Petagna.

78' - Doppia sostituzione per il Milan: entrano Bennacer e Castillejo al posto di Tonali e Messias.

77' - Spalletti ricorre ai cambi: escono Lozano e Zielinski ed entrano Politano e Ounas.

73' - Messias si accentra e fa partire un traversone per Giroud. Colpo di testa del francese che termina lento sopra la traversa.

70' - Fallo in attacco di Malcuit ai danni di Ballo-Touré. Si interrompe l'azione offensiva del Napoli.

68' - Messias si accentra dopo un'accelerazione dalla sinistra e calcia in porta, palla di poco alta.

67' - Cartellino giallo per Malcuit che stende Saelemaekers lanciato in ripartenza.

65' - Calcio d'angolo per il Napoli, respinge la difesa rossonera che allontana il pericolo.

63' - Doppio cambio per il Milan: escono Krunic e Brahim Diaz ed entrano Giroud e Saelemaekers.

61' - Tonali recupera un buon pallone, poi Messias sbaglia il suggerimento per Ibrahimovic.

60' - Cross insidioso di Malcuit, bravo Tomori ad anticipare Lozano.

57' - Contrasto tra Rrahmani e Kessie, resta a terra il kosovaro che si rialza immediatamente.

54' - Primo cambio per gli azzurri: esce Demme ed entra Lobotka.

51' - PETAGNA! Sbavatura di Tomori che si lascia scappare alle spalle l'attaccante del Napoli. A tu per tu con Maignan tergiversa troppo e si fa recuperare dal difensore del Milan.

49' - IBRAHIMOVIC! Prima occasione nella ripresa per il Milan: lo svedese si defila in area e fa partire una conclusione violenta col mancino. Bravo Ospina a deviare in corner.

46’ - Nessun cambio nel secondo tempo, confermati gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

21.48 - Inizia il secondo tempo

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo di San Siro contro il Milan. Vantaggio immediato arrivato grazie al colpo di testa di Elmas, poi gara equilibrata con i rossoneri che hanno tentato di agguantare il pari. Squadre negli spogliatoi.

21.30 - Finisce il primo tempo

45' - L'arbitro non concede minuti di recupero

44' - Contrasto in area tra Ibrahimovic e Rrahmani: fischia Massa, fallo in attacco dello svedese.

41' - Lozano strappa il pallone a Ballo Tourè e punta l'area. Il messicano tenta due volte la conclusione, entrambi i tentativi murati. Spalla la difesa del Milan.

37' - Di Lorenzo prova la sortita offensiva: arriva sul fondo ma perde il duello con Florenzi e commette fallo.

34' - FLORENZI! Calcio di punizione di Tonali respinto dalla difesa azzurra: sulla ribattuta arriva Florenzi che non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione col mancino. Palla che finisce di pochissimo a lato.

33' - Primo cartellino giallo della serata: ammonito Di Lorenzo

29' - Mezz'ora di gioco a San Siro, il Napoli fa densità e non concede spazi, il Milan prova a gestire il possesso della sfera.

26' - In questi minuti ritmi blandi dopo un inizio col piede premuto sull'acceleratore.

24' - Kessie ci prova dalla lunga distanza. Tiro debole che si spegne a lato.

21' - Buon momento ora per il Milan, il Napoli fa fatica a far girare la palla e commette diversi errori.

18' - IBRAHIMOVIC! Ballo-Touré crossa e trova lo svedese che gira di testa, palla che esce di pochissimo!

17' - Corner in favore dei rossoneri, palla sul secondo palo che coloisce Ibrahimovic e nel flipper con Ospina premia il colombiano. Palla sul fondo.

13' - Calcio di punizione sulla trequarti in favore del Milan, fallo in attacco di Krunic che pesta il piede a Di Lorenzo.

11' - Inizio di grande personalità degli azzurri che adesso provano a ragionare facendo possesso palla.

8' - Altro calcio d'angolo per il Napoli: mischia in area, proteste di Anguissa che chiede una deviazione e quindi un altro corner. Non è dello stesso avviso l'arbitro.

5' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Calcio d'angolo battuto da Zielinski. Pallone pennellato sul primo palo dove c'è Elmas che batte di testa Maignan.

2' - Primo calcio d'angolo della partita in favore del Napoli conquistato da Petagna, ritmi subito molto alti.

20.45 - PARTITI! Inizia il match

20.40 - Tutto pronto a San Siro. Milan e Napoli fanno il loro ingresso in campo.

20.35 - Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida di San Siro contro il Napoli.

Un mese fa sarebbe stata una partita scudetto, oggi? “Si può dire partita d’alta classifica. Un mese fa non valeva lo scudetto e non lo vale adesso. È comunque una partita importante e faremo del nostro meglio”.

Su Messias: “La qualità è sempre la chiave di tutte le gare. Bisogna fare le cose giuste al momento giusto, Junior ha la qualità per fare la giocata giusta”

Cosa cambia con Petagna? “Non so perché Spalletti abbia fatto questo scelta, non cambia tanto le nostre interpretazioni ma teniamo in considerazione le qualità dei nostri avversari”.

20.23 - Junior Messias, trequartista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Milan-Napoli: "Ci vuole sempre la qualità, l’atteggiamento giusto e l’approccio alla partita: sarà importante oggi".

Essere più cinici: “Non vedo nessun problema. Tutte le squadre passano momenti in cui le cose non vanno bene. Noi lavoriamo con voglia in settimana, per me non ci sono problemi”.

20.22 - Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è stato intervistato da Dazn nel pre-partita della sfida di San Siro contro il Milan: "Stimolante confrontarsi con Ibra? Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi, quando ero qui al Milan ho avuto l’onore di fare qualche allenamento insieme. Oggi dobbiamo provare a vincere”.

Spalletti ha detto che bisogna avere il Vesuvio dentro: "Dobbiamo sentircelo tutti dentro e far felici i tifosi".

20.16 - Nel pre-partita della sfida di San Siro contro il Milan, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Petagna titolare? La speranza è che faccia una grande prestazione alla prima da titolare, ha fatto molto bene nelle ultime gare. Il mister è bravo a sfruttare la panchina. Ha preferito dare un punto di riferimento importante per poi magari cambiare nell’ultima mezz’ora”.

Su Manolas: “Il ragazzo ha avuto un sacco di problemi negli ultimi due mesi, ci ha dato una grande mano contro il Leicester. Dopo la partita ha avuto un riacutizzarsi importante, con i medici avevamo già deciso che sarebbe stato fuori fino a gennaio. Non avrebbe comunque giocato con noi”.

Sul mercato: “In questo momento manca un centrale difensivo destro, cercheremo di cogliere qualche occasione ghiotta. Poi vediamo quello che succederà”.

Sulla Coppa d’Africa: “Siamo interessati, noi pensiamo sempre all’incolumità della gente. L’importante è che si facciano le cose con criterio. Se non si dovesse disputare saremmo ovviamente più felici”.

19.34 - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, posticipo della 18ª giornata di Serie A. Spalletti senza gli infortunati Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz. Insigne e Osimhen, ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Tra i pali il solito Ospina, in difesa Di Lorenzo si sposta a sinistra con Malcuit che prende il suo posto a destra, centrali Rrahmani e Juan Jesus. In mediana spazio al duo Demme-Anguissa, in attacco Lozano vince il ballottaggio con Politano sulla destra. Chiudono il pacchetto dei tre dietro a Petagna, che all'ultimo secondo viene preferito a Mertens, Zielinski ed Elmas a sinistra. Il recuperato Lobotka si accomoda in panchina, unico cambio a centrocampo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali, Kessie; Messias, Brahim, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

17.00 - Attenzione alle palle inattive. Le formazioni di Pioli e Spalletti hanno infatti segnato entrambe 11 gol da palla inattiva in questo campionato. In Serie A, solo Inter e Fiorentina hanno fatto meglio.

15.30 - Theo Hernandez dopo una nuova valutazione, a causa di un peggioramento dello stato febbrile, è stato tolto dalla lista dei convocati. L'esterno sinistro del Milan nel posticipo di stasera contro il Napoli dovrebbe essere sostituito da Fodé Ballo-Touré.

A San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Sono stati infatti già venduti 55 mila biglietti e dunque si va verso il tutto esaurito per la sfida tra i rossoneri di Pioli e gli azzurri di Spalletti.

Statistiche - Nelle ultime 6 partite i rossoneri hanno raccolto 8 punti, il Napoli addirittura soltanto 5 e sono 10a e 16a in questa particolare classifica parziale. Il Milan non batte in casa il Napoli addirittura dal 2014 (2-0 con gol di Menez e Bonaventura) e da allora 3 successi del Napoli e tre pareggi. In generale sono 13 gli incroci senza una vittoria rossonera (l'unica è il 3-1 del novembre 2020). Buoni numeri anche per Spalletti, imbattuto nelle 8 sfide comntro Pioli (6 vittorie e 2 pareggi) ed imbattuto anche contro il Milan da ben 13 sfide (10 vittorie e 3 pareggi). Attenzione ovviamente a Ibrahimovic, a segno quattro volte nelle ultime 5 sfide contro il Napoli (doppietta nell'andata dello scorso campionato). Nel Napoli invece Insigne ha il miglior score contro il Milan (6 gol ai rossoneri), ma non dovrebbe essere della gara

Spalletti senza Fabian, Osimhen, Koulibaly, Insigne ed all'ultimo minuto anche di Mario Rui. Recupera solo Lobotka che rappresenterà un cambio in panchina a centrocampo mentre in difesa Di Lorenzo dovrà spostarsi a sinistra con Malcuit che prenderà il suo posto a destra. In mediana spazio a Demme e Anguissa che hanno potuto migliorare la loro condizione ed in attacco Lozano (favorito su Politano) con Zielinski ed Elmas in supporto a Mertens.

Reduce da una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato, il Napoli va a Milano per non staccarsi dalle prime ma soprattutto per respingere le inseguitrici che hanno sfruttato l'ultimo momento negativo per rifarsi sotto in chiave quarto posto Champions. Di fronte ci sarà un Milan con altrettante difficoltà ma che con le vittorie contro Genoa e Salernitana, ed il pari allo scadere di Udine, è riuscito a nascondere parzialmente il calo di prestazione che aveva portato alle sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli