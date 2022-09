RILEGGI LIVE - Napoli-Liverpool 4-1 (5', 47' Zielinski, 31' Anguissa, 45' Simeone, 49' Luis Diaz): poker azzurro ed esordio da sogno!

Termina 4-1 Napoli-Liverpool. Esordio in Champions da sogno per gli azzurri che rifilano un poker ai Reds.

22:52 - FINISCE QUI!

93' - Il Napoli fa girare il pallone tra gli 'Olé' dei cinquantamila del Maradona.

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

87' - ZERBIN! Contropiede del Napoli lanciato da Anguissa. Zerbin ha spazio per andare, ignora Simeone e va al tiro: blocca Alisson.

82' - Anguissa perde palla a centrocampo e il Liverpool riparte con un tre contro tre. Sull'imbucata legge tutto Kim, che copre l'uscita di Meret.

77' - Cambio per il Liverpool: fuori Elliott, dentro Arthur.

74' - Doppia sostituzione nel Napoli: dentro Mario Rui ed Elmas al posto di Olivera e Zielinski

70' - Cross basso di Mathias Olivera, Lozano rientra sul destro e calcia debolmente: la sfera si spegne sul fondo.

68' - Simeone allarga per Lozano: il Chucky però fa tutto da solo e calcia da posizione defilata: blocca Alisson.

66' - Guizzo di Luis Diaz che va via a Rrahmani: intervento in ritardo del kosovaro, fallo e giallo.

62' - Triplo cambio per il Liverpool: fuori Firmino, Salah e Milner, dentro Jota, Nunez e Thiago

61' - LUIS DIAZ! Zerbin sbaglia il rilancio e serve Salah. Cross morbido per Luis Diaz, che dà una frustata al pallone di testa: gran riflesso di Meret che devia in angolo.

60' - Zerbin serve di prima intenzione Lozano in profondità: conclusione fuori misura, si alza comunque la bandierina: offside.

57' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Kvaratskhelia, dentro Lozano e Zerbin.

53' - Altra magia di Kvaratskhelia, stavolta su Alexander-Arnold. Il georgiano punta poi Matip, sulla linea dell'area, ma viene fermato.

49' - GOL DEL LIVERPOOL! Di Lorenzo perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, che arriva a Luis Diaz: il cololbiano punta la porta, si accentra e fa partire un bel destro a giro su cui Meret non può nulla.

47' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Lancio in profondità per Simeone, scappato ancora bene tra i centrali. Gran palla per Zielinski, che davanti ad Alisson calcia ma trova il grande intervento dell'ex Roma, poi si fionda di nuovo sul pallone e con un tocco sotto ribadisce in fondo al sacco!

46' - Sostituzione per il Liverpool: fuori Gomez, dentro Matip.

22:04 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

Termina 3-0 il primo tempo del Maradona. Napoli strepitoso che ha fin qui annichilito il Liverpool. Squadre negli spogliatoi.

21:47 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

45' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Azione strepitosa di Kvaratskhelia che ubriaca Gomez e mette al centro un cioccolatino per Simeone che a porta vuota fa 3-0.

42' - Bravissimo Kim nell'uno contro uno con Luis Diaz: il coreano chiude in corner.

41' - Non ce la fa Osimhen, costretto al cambio: al suo posto entra Simeone

39' - Sente dolore Osimhen, non al meglio per questa partita. Spalletti manda a scaldare Simeone.

35' - ELLIOTT! Spiovente di Milner dalla sinistra, Kim spizzica di testa e favorisce l'intervento di Elliott, la cui girata di ginocchio finisce sul fondo di poco.

34' - VAN DIJK! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'olandese impatta di testa: Meret è lesto, intuisce e salva il Napoli.

31' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!! Kvara recupera palla a Gomez e appoggia per Anguissa sul lato corto dell'area che va in uno-due verticale con Zielinski. Davanti ad Alisson, da posizione un po' defilata, decide comunque di calciare e beffa Alisson sul primo palo!

30' - SALAH! Imbucata fantastica di Alexander Arnold per l'egiziano che si gira in un fazzoletto e calcia col sinistro. Bravo Meret a bloccare il pallone

28' - KVARATSKHELIA! Erroraccio di Gomez, che regala palla a Osimhen che si invola verso la porta. Davanti al portiere serve Kvaratskhelia, che calcia a botta sicura ma trova l'opposizione di van Dijk sulla linea.

26' - Cross teso di Salah a cercare Firmino, doppia deviazione del brasiliano e di Kim e palla in angolo.

22' - Punizione insidiosa di Alexander Arnold: tiro sul palo lontano, bravo e attento Meret a deviare in corner.

20' - Politano va al traversone dalla destra, Alisson esce e anticipa Osimhen.

18' - OSIMHEN SBAGLIA DAL DISCHETTO! Il nigeriano si fa ipnotizzare da Alisson: il brasiliano intuisce il lato e intercetta il pallone: occasione sciupata dal Napoli!

17' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI!

16' - Palla in profondità per Osimhen, che resiste alla carica di van Dijk, entra in area ma non riesce a calciare. Nel corpo a corpo con l'olandese, l'ex Lille resta a terra. Check in corso per un calcio di rigore.

14' - Dribbling di Zielinski, scarico per Anguissa che va sul fondo: traversone profondo, Politano colpisce di testa ma il pallone viene ribattuto via da Van Dijk.

12' - Il Liverpool, dopo un inizio complicato, adesso ha preso campo e fa girare il pallone alla ricerca di spazi che per ora il Napoli non concede.

10' - Brutto intervento di Milner ai danni di Anguissa: giallo per il centrocampista.

8' - Kvaratskhelia punta Alexander-Arnold, rientra sul destro e scarica al limite per Anguissa: piattone debole, ribatte la difesa.

7' - Reagisce subito il Liverpool. Luis Diaz prova a saltare Rrahmani, che in qualche modo riesce a rifugiarsi in calcio d'angolo.

5' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Sul dischetto si presenta Zielinski che spiazza Alisson e porta in vantaggio il Napoli. Rigore perfetto

4' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Bellissima uscita dal basso del Napoli e Kvaratskhelia percuote a sinistra. Pallone per Zielinski, sui quindici metri: tiro deviato con la mano da Milner: penalty per gli azzurri!

3' - Il Napoli ha cominciato bene, senza paura, e in questi minuti tiene il pallino del gioco.

1' - PALO DI OSIMHEN! Di Lorenzo lancia in verticale Osimhen che scatta in profondità: il nigeriano salta Alisson, da posizione molto defilata ci prova col destro ma la sfera termina sul palo.

21:00 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

20:57 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. E' tutto pronto al Maradona.

20:30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.40 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Liverpool.

"Le scelte di Spalletti? Mario Rui ha avuto una gastroenterite, si è allenato poco e il mister ha deciso di portarlo in panchina. Lozano anche lui si è allenato meno, il mister sta dando priorità al campo e chi si allena meglio lo butta dentro. E’ questo il segnale che ha voluto dare.

Il ritorno in Champions? Siamo molto contenti di essere tornati dopo 2 anni in questa grande manifestazione. Quest’anno abbiamo fatto tanti acquisti, che stanno dando molte soddisfazioni. Dobbiamo continuare così.

Kvaratskhelia all’esordio in Champions? E’ un ragazzo molto giovane, ma molto maturo. Avrà un pizzico di emozione ma farà vedere quello che sa fare.

Come finisce stasera? Speriamo di vincere”.

20.30 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Liverpool è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video e ha cominciato parlando di Kvicha Kvaratskhelia: "E' molto giovane, bisogna dargli anche del tempo. Crediamo nelle sue qualità e speriamo che anche stasera faccia vedere quello che sa fare. Lo seguivamo da molto tempo, c'è stata l'occasione e l'abbiamo preso".

Sulla partita."Siamo molto contenti di tornare in Champions, per la proprietà e per i tifosi. Dobbiamo curare ogni dettaglio, ogni palla si può trasformare in qualcosa di importante per gli avversari. Quindi bisogna andare sempre forte".

20.15 - Fischi per i tifosi del Liverpool che prendono posto nel settore ospiti

20.10 - Ovazione per Meret all'ingresso per il riscaldamento ed il portiere ricambia con applausi. Parte subito il coro per il Pocho, bordocampista per Amazon: "Olè olè olè pocho pocho"

19.45 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata del Girone A di Champions League. Spalletti ripropone il 4-3-3 e recupera in attacco Osimhen, schierato al centro del tridente composto da Politano e Kvaratskhelia. In porta Meret, difesa composta da Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Rrahmani e Kim centrali. In mediana Lobotka in cabina di regia, al fianco dello slovacco Anguissa e Zielinski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp.

"Se domani riuscirà a calciare, e quindi verranno confermati i progressi di oggi, allora giocherà", così Spalletti in merito alla presenza di Victor Osimhen, uscito dall'Olimpico di Roma con un risentimento muscolare. Troppo importante la sua presenza per punire la linea alta ed aggressiva di Klopp, troppa la sua voglia di esserci alla prima di Champions: per questo filtra ottimismo per la presenza del nigeriano, nel tridente con Kvaratskhelia e Politano (favorito su Lozano, recuperato ma pur sempre reduce da un trauma cranico).

"C'era un po' di nervosismo per le cessioni di alcuni giocatori, ma ora se le cose si sono calmate. Il club ha preso giovani forti e competitivi e Spalletti è rimasto sempre molto calmo in quella situazione non facile, è perfetto per Napoli". Jürgen Klopp dimostra di conoscere alla perfezione le vicende del Napoli, analizzando anche la situazione ambientale vissuta dai partenopei quest'estate e che ora effettivamente sembra essere già alle spalle. I mugugni estivi, se non addirittura le contestazioni, sembrano infatti lontanissimi col Maradona che tornerà a presentare il sold-out per la gara al Liverpool vice-campione d'Europa che apre il girone di Champions.

Il clima è cambiato grazie ai risultati delle prime giornate, al rendimento dei nuovi acquisti, in particolare quelli di Kim e Kvaratskhelia che sono i due già inseriti alla perfezione nell'undici titolare di Spalletti. E la serata contro il Liverpool può dire tanto sulla competitività di questo Napoli, magari accelerando quel processo di crescita su cui insiste tanto Spalletti perché solo alcune gare - ed alcune vittorie in particolare - possono darti quelle certezze e quella fiducia per bruciare degli step e fare un ulteriore passo in avanti.

Amici di Tuttonapoli, buonasera dal Maradona e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Liverpool