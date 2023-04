RILEGGI LIVE - Napoli-Milan 0-4 (17', 59 Leao, 25' Brahim Diaz, 67' Saelemaekers): clamorosa sconfitta degli azzurri!

Fonte: Dal Maradona, Francesco Carbone

50' - GIROUD! Milan vicinissimo al tris: ripartenza fulminea con Leao che appoggia al limite per Bennacer che serve in area Giroud che incrocia col mancino spedendo il pallone di un soffio fuori.

55' - KIM! Passaggio sulla sinistra per il difensore, che calcia verso la porta con il pallone smorzato da Maignan e poi spazzato via da Kjaer.

56' - MARIO RUI! Kvara trova un bel corridoio in area per il portoghese, che calcia con deviazione in angolo da parte di Maignan.

28' - Lobotka ci prova dalla distanza, trovando la respinta incerta di Maignan. Tentativo poi di Politano, murato da Theo Hernandez.

25' - GOL DEL MILAN! Bennacer da sinistra serve in area Brahim Diaz, che si libera di Mario Rui e fulmina Meret anche grazie alla deviazione di Kim.

22' - Momento complicato per il Napoli che ha accusato psicologicamente il gol del Milan.

20' - Scintille tra Theo Hernandez e Politano, dopo un intervento del francese sull'attaccante azzurro. Animi molto caldi.

17' - GOL DEL MILAN! Serpentina sulla corsia di destra di Brahim Diaz che va via a due uomini e punta l'area: servizio perfetto per il taglio centrale di Leao che con lo scavetto batte Meret.

11' - KVARATSKHELIA! Il georgiano si accende, entrando in area di forza e venendo chiuso da un paio di avversari che favoriscono la parata di Maignan.

9' - Kvara serve Simeone, che prova a lanciarsi verso la porta ma viene fermato prima di entrare in area da Tomori.

7' - SIMEONE! Altra chance per il Cholito, stavolta è Zielinski dalla sinistra a mettere un cross basso per l'argentino che calcia col mancini di prima intenzione non trovando la porta.

3' - Risposta immediata del Milan con la conclusione dell'ex Real, su passaggio dalla sinistra di Theo Hernandez, bloccata da Meret.

2' - Di Lorenzo combina sulla destra con Politano e va al cross col mancino: Simeone anticipa Tomori e in scivolata manda di poco a lato.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:43 - Tutto pronto per il fischio d’inizio, dirige la sfida il Sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

20:42 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.35 - L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno sul campo del Napoli: "Dobbiamo far parlare il campo, siamo una squadra forte e affrontiamo la migliore del campionato.

Kjaer titolare perché non gioca Osimhen? Avevo già deciso di far giocare Simon, perché ha leadership e in generale ho scelto questa squadra perché è la migliore di. Più sporchiamo i palloni e più abbiamo la possibilità di vincere i duelli. Non dobbiamo solo pensare alla fase difensiva, ma anche a proporre calcio perché ne abbiamo le qualità".

20.27 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan di questa sera: "Osimhen out? È un calciatore importante, ma ne abbiamo tanti importanti in squadra, ho pensato le stesse cose quando si è fatto male Raspadori. Sono tutti importanti".

Simeone confermato come vice Osimhen anche in futuro?

"Non parlerei di vice, ma di un altro titolare. Sta facendo benissimo".

20.25 - Nel pre-partita di Napoli-Milan, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Dazn: "Osimhen out? È un giocatore molto importante per noi, sappiamo come gioca e come possiamo sfruttare le sue capacità. Simeone è un altro che conosciamo molto bene, quando è entrato in partita ha fatto molto bene. Speriamo che faccia belle cose anche lui".

20.22 - Il difensore rossonero Fodé Ballo-Touré è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara di questa sera contro il Napoli: "È una grande sfida quella di stasera, ci siamo preparati bene. Abbiamo grande fiducia per portare a casa i tre punti".

In che modo può diventare gloriosa questa stagione? “Si comincia da stasera, con l’obiettivo di vincere. Siamo fiduciosi, vedremo partita dopo partita. Penso che se si vince ogni weekend, la fiducia poi aumenta”.

20:05 - Le due squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.34 - Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 28ª giornata di Serie A tra Napoli e Milan. Confermate le scelte della vigilia, con Spalletti che sceglie Simeone al posto dell’infortunato Osimhen. Nel tridente insieme al Cholito e Kvaratskhelia, Politano vince il ballottaggio con Lozano e gioca dal 1’. Per il resto solito undici, con Meret in porta. In difesa linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo Lobotka al centro, con ai lati Anguissa e Zielinski. Nel Milan, vista l’indisponibilità di Kalulu, Pioli torna alla difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella; Juan Jesus, Østigård; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka; Lozano, Raspadori, Zerbin. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

19.10 - Il Milan è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona. Il pullman rossonero è da poco arrivato all'impianto di Fuorigrotta dove, alle 20:45, avrà inizio il match tra Napoli e Milan.

19.00 - Tutto tranquillo ai tornelli del Maradona. File ordinate all'esterno dello stadio, che si rapidamente si sta riempendo in vista del fischio d'inizio.

18.15 - Termina la protesta degli Ultras. Finisce la manifestazione all'esterno del Maradona, mentre inizia a riempirsi lo stadio in attesa del big match delle 20.45.

17.30 - Continua la protesta Ultras all'esterno dello stadio Maradona, che stasera resteranno in silenzio durante Napoli-Milan. Davanti alla stazione delle Cumana i gruppi organizzati delle curve sventolano le bandiere ed intonano il coro: “Napoli alè Napoli alè. Anche se saranno guai non ci lasceremo mai”.

16.30 - E' iniziata la protesta degli ultras del Napoli a Piazzale Tecchio. I gruppi organizzati delle curve si sono ritrovati all'esterno della stazione della Cumana e della facoltà d'ingegneria con bandiere, stendardi e fumogeni per ricreare l’atmosfera che viene negata all’interno dello stadio Maradona per il divieto dell’ingresso dei vessilli nell'impianto di Fuorigrotta. La protesta continuerà allo stadio per Napoli-Milan, dove le curve resteranno in silenzio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan! Torna, dopo la pausa delle nazionali, la Serie A e per il Napoli c'è subito il big match contro i campioni d'Italia in carica. Assenti negli azzurri gli infortunati Osimhen e Olivera, mentre anche i rossoneri devono rinunciare a tre uomini: Kalulu, Messias e Ibrahimovic.