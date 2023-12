RILEGGI LIVE - Napoli-Monza 0-0: gli azzurri si fermano ancora, fischia il Maradona!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.26 - FINE PARTITA!

96' - ESPULSO MARIC! Di Bello si avvicina alla panchina del Monza per estrarre un cartellino rosso nei confronti dell'attaccante croato.

93' - Espulso Palladino.

91' - GAETANO! Tutto solo davanti a Di Gregorio, il centrocampista si fa respingere la conclusione dal portiere del Monza.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - MARIO RUI! Conclusione centrale del laterale portoghese, servito da Anguissa. Blocca a terra Di Gregorio.

86' - MACHIN! Prova a coordinarsi dalla distanza il numero 7 del Monza, pallone alto di poco sopra la traversa.

84' - Altro cambio nel Napoli: finisce la partita di Lobotka, comincia quella di Simeone.

82' - Espulso Mazzarri che aveva provato a sedare gli animi.

81' - Scintille tra Bondo e Kvara: entrambi ammoniti.

80' - Gaetano stende Ciurria e viene ammonito.

79' - Fallo di Cittadini su Kvara: giallo.

76' - Problemi anche per D'Ambrosio, il numero 33 del Monza è costretto a uscire: al suo posto Cittadini. Entra anche Machin al posto di Colombo.

74' - Problemi fisici per Meret, costretto a lasciare il campo dopo il rigore parato: al suo posto Contini.

73' - Sugli sviluppi di calcio d'angolo colpo di testa debole di Rrahmani, direttamente tra le braccia di Di Gregorio.

71' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Zielinski e Zerbin, dentro Gaetano e Lindstrom.

71' - ZERBIN SPRECA! Gran palla in verticale di Kvaratskhelia per il taglio dell'ex Frosinone che calcia alto sopra la traversa da ottima posizione.

70' - Kvaratskhelia prova a costruirsi lo spazio per calciare col destro ma apre troppo il compasso. Pallone ampiamente fuori dallo specchio.

68' - MERET PARA IL RIGORE A PESSINA! Rigore calciato male dal numero 32, Meret sceglie l'angolo giusto e blocca il tiro dagli undici metri. Si resta sullo 0-0!

66' - CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Braccio largo di Mario Rui su un tiro di Colpani: l'arbitro indica il dischetto. Ammoniti Juan Jesus e Di Lorenzo per proteste.

64' - Spinge la squadra di Mazzarri, conquistando un altro calcio d'angolo. Salgono Rrahmani e Juan Jesus per andare a colpire di testa.

62' - Altro cambio tra le fila dei brianzoli: finisce qui la gara di Akpa Akpro, comincia quella di Bondo.

60' - Ferma il gioco Di Bello, perché c'è Akpa Akpro fermo a terra. L'arbitro fa segno che recupererà tutto.

58' - JUAN JESUS! Colpo di testa del centrale brasiliano, deviato in calcio d'angolo. Dalla bandierina va Mario Rui.

57' - Secondo cambio per il Monza: finisce la partita di Valentin Carboni, comincia quella di Colpani.

56' - KVARATSKHELIA! Chiede e ottiene il triangolo a Raspadori il georgiano ma a tu per tu con Di Gregorio si fa respingere la conclusione dal portiere.

55' - CARBONI! Buona discesa a sinistra di Birindelli per la conclusione al volo un po' strozzata dell'argentino. Blocca Meret.

52' - RASPADORI! Tiro cross dell'ex Sassuolo che attraversa tutta l'area di rigore, si salva la squadra di Palladino che si sta abbassando un po' in questi ultimi minuti.

51' - Tenta la conclusione da fuori Zerbin ma non colpisce bene la sfera che sfila ampiamente sul fondo. Si ripartirà dal rinvio di Di Gregorio.

50' - Secondo ammonito in casa Monza: dopo Pedro Pereira viene ammonito anche Birindelli per l'entrata troppo energica su Mario Rui.

48' - RRAHMANI! Sulla punizione calciata da Zielinski prende bene il tempo il centrale kosovaro ma non riesce ad impattare bene la sfera che termina alta sopra la traversa.

19.33 - RIPARTITI!

19:30 - Cambio all'intervallo per il Monza: fuori Pedro Pereira, dentro Birindelli.

19.15 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

44' - KAVARA ! Il georgiano va all'uno contro uno con Pereira sulla sinistra, si accentra e va al tiro: palla che sfiora il palo.

41' - CI RIPROVA IL NAPOLI! Zerbin ruba palla a Ciurria e si invola verso la porta di Di Gregorio, provvidenziale la chiusura di Gagliardini.

40' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Inserimento di Anguissa sul cross morbido disegnato da Mario Rui, strepitoso il riflesso di Di Gregorio. Sulla ribattuta ci prova Di Lorenzo, ma la palla termina altissima.

39'- Si riprende il gioco.

38' - Gioco fermo. Scontro a centrocampo tra Akpa Akpro e Juan Jesus col giocatore del Monza che resta dolorante a terra.

36' - KVARA! Progressione centrale del georgiano, chiuso dalla difesa del Monza. Poi tenta il sinistro a giro senza inquadrare lo specchio della porta.

35' - PROTESTE NAPOLI PER UN FALLO DI MANO! Un difensore del Monza tocca col braccio la palla dopo un rinvio sbilenco di un compagno, Di Bello lascia continuare.

33' - RASPADORI! Mario Rui batte dall'out di sinistra una punizione tesa sul primo palo, prolunga di testa Raspadori, ma sul secondo palo non c'è nessuno e la palla sfila sul fondo.

32'- GIALLO PER PEREIRA! Trattenuta ripetuta a Kvara.

27' - Prova lo spunto a destra Anguissa sulla rimessa laterale di Di Lorenzo, Di Gregorio esce in uscita bassa e ferma l'azzurro.

22' - Contrattacco del Napoli! Mario Rui allarga per Kvara che si accentra e cede la palla ad Anguissa: destro murato dalla difesa brianzola.

14' - KVARA! Tenta un tiro di dentro l'area il georgiano, fa muro la difesa brianzola. Insiste la squadra di Mazzarri con Anguissa che non riesce ad andare al tiro.

12' - Contropiede pericoloso del Monza! Pereira va al tiro dalla distanza, deviazione di Lobotka che mette fuori causa Meret: palla che termina in angolo.

10' - RASPADORI! Appostato sul primo palo, esterno sinistro volante di Raspapori, palla che termina fuori.

9' - Passaggio filtrante di Di Lorenzo per Zerbin, contenuto in calcio d'angolo da Caldirola.

7' - Calcio di punizione da posizione interessante per il Napoli. Sul punto di battuta ci sono Zielinski e Mario Rui. Zielinski mette in mezzo, ripulisce l'area di rigore Ciurria. Deve ricominciare da dietro la formazione partenopea.

4' - ANGUISSA! Conclusione debole e centrale del camerunese, blocca a terra senza problemi Di Gregorio.

3' - Spinge sulla fascia destra la squadra di Palladino, libera l'area con un po' di fatica Rrahmani. Poi conclude male Akpa Akpro, strozzando troppo il destro.

18.30 - PARTITI!

18.28 - Pierluigi Gollini non sarà a disposizione per Napoli-Monza per un problema alla caviglia sinistra. A comunicare l'infortunio del portiere è stato il club azzurro attraverso una nota ufficiale.

18.22 - Nel pre-partita di Napoli-Monza, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Lavoriamo sotto traccia, è evidente che se esce un giocatore in una determinata posizione lo sostituiremo. Elmas dovrebbe uscire, lo ufficializzeremo dal 2 gennaio. E’ quindi sicuro che faremo un intervento a centrocampo. Per il resto l’idea è quella di mandare a giocare qualche ragazzo giovane e sostituirlo.

Che cosa ha portato Mazzarri? “Ha avuto subito un impatto positivo con la squadra. Ha portato le sue idee ed è stato anche molto veloce in rapporto al poco tempo che ha avuto a disposizione per i tanti impegni ravvicinati e la pausa delle nazionali. Ha potuto lavorare poco sull’aspetto tattico e fisico. Però vedo che c’è già una buona predisposizione della squadra ad cogliere alcuni correttivi che ha adottato”.

18.20 - Nel pre-partita di Napoli-Monza, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Izzo out? Purtroppo Armando ha lavorato tutta la settimana bene, ma ieri aveva un fastidio al ginocchio, stamattina nella rifinitura ha provato ma non ce l’ha fatta. Oltre a lui abbiamo fuori anche Pablo Mari, Andrea Carboni e Bettella, siamo in emergenza dietro. Sono sicuro, però, che chi andrà in campo e li sostituirà farà una grande partita”.

Ultimo messaggio ricevuto dalla sua famiglia prima della partita? “Ne ho ricevuti tanti, perché ovviamente da napoletano venire qui nella mia terra ho ricevuto tanto calore da amici, parenti e da tutte le persone che conosco. Fanno piacere i tanti attestati di stima che ho ricevuto, però oggi l’obiettivo non è personale ma è del Monza. Siamo venuti qui con lo spirito giusto, vogliamo fare una grande partita”.

18.06 - Nel pre-partita di Napoli-Monza, il centrocampista dei brianzoli Georgios Kyriakopoulos è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono i campioni d’Italia, sono una squadra forte, giocano nel loro stadio, vogliono dare una vittoria ai loro tifosi. Però noi abbiamo preparato molto bene la partita questa settimana. Spero che facciamo una grande partita”.

18.05 - Nel pre-partita di Napoli-Monza, il difensore azzurro Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Il pensiero è quello di vincere, perché abbiamo avuto una brutta sconfitta a Roma e adesso dobbiamo riprendere la vittoria in casa. Sappiamo che lo stadio sarà pieno, fare una vittoria a fine anno sicuramente sarà importante per iniziare l’anno prossimo alla grande”.

17.31 - Panchina ridotta per Walter Mazzarri, che per la sfida al Maradona contro i brianzoli, che per via degli infortuni e delle squalifiche avrà a disposizione scelte limitate. Ad accomodarsi accanto al tecnico azzurro sono : Gollini, Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, D'Avino, Cajuste, Gaetano, Lindstrom e Simeone.

17.30 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Monza, anticipo della 18ª giornata di Serie A. Mazzarri recupera Lobotka e Lindstrom, il tecnico azzurro schiera lo slovacco dal primo minuto, mentre il danese parte dalla panchina. Tra i pali. Vista l’infortunio di Natan, confermata la difesa di Roma con Rrahmani e Juan Jesus centrali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo insieme a Lobotka gli altri due titolarissimi Anguissa e Zielinski. Davanti, complice la squalifica di Politano, spazio dal 1’ a Zerbin con Lindstrom pronto subentrare. Completano il tridente Raspadori, che prende il posto dell’altro squalificato Osimhen, e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Valentin Carboni; Pessina, Dany Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino

Settore ospiti - Maradona sold-out per la gara contro il Monza. Nel settore ospiti sono previsti quasi 300 tifosi, ma saranno molti gli aficionados dei brianzoli anche in altri settori. In particolare ci saranno molti sostenitori di Raffaele Palladino visto che il tecnico abita a Mugnano, a pochi chilometri dallo stadio.

Maradona da riconquistare - Per il Napoli la missione è tornare alla vittoria e riconquistare il Maradona dove il rendimento è addirittura da lotta salvezza. Gli azzurri infatti hanno raccolto appena 10 punti a Fuorigrotta, appena tre in più della Salernitana terzultima per rendimento interno, almeno dieci in meno delle squadre in zona Champions e tre in meno ad esempio anche del Monza. Il Napoli ha infatti vinto appena due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A. Un dato clamoroso: da inizio settembre in avanti, solo l’Empoli ha perso più gare interne (cinque) rispetto ai partenopei. Ed a spingere la squadra di Mazzarri ci sarà il tutto esaurito, raggiunto già da una settimana: "Intanto voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, sono contento che ci daranno una mano in un momento difficile. Li ringrazio già da ora", le parole del tecnico in conferenza.

Due recuperi, ma cambi contati - Mazzarri ha recuperato Lindstrom ("ma non ha i 90 minuti quindi è possibile una staffetta con chi ha giocato meno ma si allena bene, come ad esempio Zerbin") e soprattutto Lobotka nell'ultimo allenamento. Lo slovacco dovrebbe partire titolare nel terzetto con Anguissa e Zielinski, anche se Mazzarri ha speso parole importanti per Cajuste ("può giocare in quella zona, ha tante qualità e per me diventerà un giocatore importanti qui a Napoli"). In difesa linea obbligata senza Natan ("un mese e mezzo di stop") con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In attacco Lindstrom, Raspadori (o Simeone) e Kvaratskhelia. Non ci sarà l'impiego contemporaneo di Raspadori e Simeone perché è "necessario avere una punta in panchina per il finale", ha spiegato Mazzarri che avrà solo questo cambio offensivo al di là di Zerbin e gli altri saranno probabilmente Ostigard, Cajuste, Zanoli e Gaetano.

E' la 18esima giornata, l'ultima del 2023, ma per il Napoli sembra a tutti gli effetti un'ultima spiaggia. La squadra di Walter Mazzarri dopo le sconfitte con Frosinone e Roma sembra tornata di nuovo al momento dell'arrivo del tecnico toscano dopo il ko con l'Empoli, senza idee di gioco al di là di un possesso diventato sterile e fine a se stesso e assolutamente fragile dal punto di vista mentale, crollando al primo episodio negativo. Per evitare ulteriori contraccolpi, oltre a precipitare in classifica, Walter Mazzarri ha rimarcato in conferenza stampa l'importanza della sfida contro il Monza: "E' una tappa fondamentale da superare al meglio. Non voglio parlare d'altro (a domanda sul mercato, ndr), poi ci aggiorneremo perché non possiamo guardare a lungo termine, in questo momento ci serve fiducia e serenità per tornare a giocare come prima".

