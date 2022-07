RILEGGI LIVE - Napoli-Perugia 4-1 (5' Kvaratskhelia, 35' Anguissa, 48' Melchiorri, 53' Politano, 92' Petagna): gli azzurri calano il poker a Dimaro

Termina con un poker la seconda e ultima amichevole del Napoli a Dimaro

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina con un poker la seconda e ultima amichevole del Napoli a Dimaro: apre le marcature Kvaratskhelia, raddoppio di Anguissa dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Accorcia le distanze il Perugia nella ripresa, ma poi Politano e Petagna su rigore firmano il 4-1 finale.

19.55 - FINISCE QUI!

92' - GOOOOOL!!! PETAGNA!!! Dal dischetto va lo stesso Petagna che spiazza il portiere del Perugia e firma il poker azzurro.

91' - RIGORE PER IL NAPOLI! Ounas serve in profondità Petagna, che scatta e anticipa il portiere in uscita che lo atterra.

87' - Il Napoli staziona al limite dell'area del Perugia, ma non riesce a sfondare.

81' - Politano parte palla al piede dalla destra e salta tre avversari, conclusione da posizione defilata deviata in fallo laterale.

80' - Lunghi! Ci prova il Perugia con Lunghi dalla distanza, la palla termina di poco fuori sulla destra di Contini.

77'- Doppio cambio nel Napoli: escono Juan Jesus e Mario Rui, entrano Costanzo e Zerbin.

76' - Cross di Mario Rui per Petagna, che viene anticipato in angolo di testa da Melchiorri.

70'- Azione personale di Zanoli che parte palla al piede da destra, si accentra, ma sulla linea dell'area viene atterrato. Per l'arbitro non è fallo e fa continuare.

19.32 - Si riprende.

19.30 - Cooling break.

68' - Uscita a vuoto di Contini, il Perugia ci prova a porta vuota ma Demme salva sulla linea, arriva un'altra conclusione che termina alta.

67' - Mario Rui! Il portoghese vede il portiere del Perugia fuori area e cerca di bucarlo con un pallonetto da centrocampo. Gori recupera la posizione e blocca la palla. Applausi a scena aperta per Mario Rui.

65' - Perugia in contropiede, Juan Jesus rincorre l'avversario e Contini, protetto dal difensore, disimpegna in fallo laterale.

58' - Politano! Demme pesca con un pallonetto l'esterno che entra in area e da posizione defilata spara alto di destra.

57' - Cross di Marui Rui, conclusione di Politano murata dalla difesa del Perugia.

55' - Petagna! Ci prova l'attaccante con un diagonale dalla sinistra, la palla termina sull'esterno della porta.

53' - GOOOOOOOL!!! TRIS DI POLITANO!!! Bellissimo uno-due PolitanoPetagna, l'esterno si incunea in area in mezzo a due difensori del Perugia e trafigge il portiere con un preciso tocco di sinistro.

48' - GOL DEL PERUGIA! Cross dalla destra del Perugia, difettoso disimpegno di Zanoli che rinvia addosso a Melchiorri, che sotto porta non sbaglia e buca Contini per il 2-1.

46' - Tanti cambi per il Napoli in questa ripresa. Escono: Meret, Fabian, Osimhen, Lozano, Rrahmani, Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa. Entrano: Contini, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna, Zanoli.

19:08 - INIZIA Il SECONDO TEMPO!

18:50 - FINE PRIMO TEMPO! Dopo 45 minuti il Napoli è sul 2-0 contro il Perugia grazie alle reti di Kvaratskhelia e Anguissa.

45' - Kvaratskhelia prova ancora un dribbling, ma Casasola legge tutto e non si fa sorprendere dal georgiano.

43' - Rrahmani stende Melchiorri: fallo tattico e giallo per il kosovaro.

41' - Bella combinazione tra Lozano e Di Lorenzo. Cross basso del capitano, deviazione di un difensore in angolo.

39' - Lozano punta l'uomo sulla destra e lo salta, poi finta e il cross e scarica su Fabian: sinistro dello spagnolo telefonato, blocca il portiere.

35' - GOOOOLLL! ANGUISSA! 2-0! Su sviluppi di calcio d'angolo il camerunese impatta di testa, un difensore fa muro. Il pallone torna buono per lo stesso Anguissa, che da due passi ribadisce in rete!

34' - OSIMHEN! Palla in profondità per il nigeriano, che scarica su Fabian che sbaglia la conclusione. Il pallone risulta comunque buono per Osimhen, che in spaccata anticipa il portiere ma con la punta lo centra in pieno.

33' - Calcio d'angolo tesissimo di Mario Rui: sul secondo palo Fabian impatta di testa, ma non dà né forza né precisione.

31' - Combinazione aerea tra Di Lorenzo e Lozano. Fallo sul terzino, che prende un colpo al volto. Nulla di grave.

28' - Lozano prende il fondo sulla destra e va al traversone, senza però trovare precisione.

27' - Imbucata in area per Fabian, che finisce a terra e urla dal dolore. Per l'arbitro è tutto regolare: niente rigore.

25' - Riprende la partita al campo di Carciato.

23' - L'arbitro fischia per il cooling break: 33 gradi qui in Trentino, il caldo si fa sentire.

20' - Ripartenza del Perugia con Melchiorri che va via a Rrahmani, ma il tiro è debole e centrale

19' - Un po' di sofferenza sul centro-sinistra, alle spalle di Fabian, ma Meret controlla il pallone che termina a lato

17' - Azione insistita, il pallone arriva a Lozano che manda dentro Osimhen che però non trova la porta

14' - Palla persa da Fabian, il Perugia arriva ad un altro tiro complesso ma una deviazione gli concede l'angolo

11' - Tiro dalla distanza di Dembelé, telefonato per Meret

9' - Bella apertura di Mario Rui per Di Lorenzo sull'altra fascia, ma il capitano sbaglia il cross

7' - Ancora Kvara! Fantastico doppio passo, a mille all'ora, con l'avversario che lo stende si prende il giallo per spezzare l'azione

5' - KVARATSKHELIA! 1-0! Che perla del georgiano, girandosi nel traffico, puntando la porta, chiedendo ed ottenendo l'uno-due da Osimhen per poi mettere il pallone sull'angolo lontano

3' - Bella verticale di Di Lorenzo per Lozano, il messicano tenta l'assist per Osimhen ma è troppo arretrato

1' - Subito due falli, su Lobotka e Osimhen, come da caratteristiche delle squadre di Castori

18.03 - INIZIATA!

17.57 - Squadre in campo!

17.45 - Il Napoli rientra negli spogliatoi, a breve sarà Napoli-Perugia. Arrivano anche i tifosi del Perugia

17.40 - Lo speaker annuncia le formazioni delle due squadre

17.30 - Napoli in campo per il riscaldamento tra gli applausi della tribuna

17.25 - Out Olivera che in mattinata ha proseguito il lavoro personalizzato

17.20 - Perugia in campo per il riscaldamento

17.12 - Arriva anche la formazione del Perugia di Castori

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onishenko, Iannoni, Angori; Dembelé, Melchiorri. A disposizione: Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori

17.07 - Diramata la formazione ufficiale: Spalletti lancia Osimhen nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia. Rientra anche Juan Jesus in coppia con Rrahmani mentre a centrocampo c'è Fabian e non Zielinski

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zedadka, Zanoli, Politano, Zielinski, Zerbin, Ounas, Petagna, Gaetano, Folorunsho, Ambrosino

16.55 - Il Perugia arrivato in pullman sul campo

16.45 - Sold-out le due tribune per quest'amichevole e tifosi già in fila per poter prendere posto

Stamattina il Napoli non s'è allenato nel ritiro di Dimaro in vista della seconda amichevole del ritiro di Dimaro. Dopo aver sfidato i dilettanti dell'Anaune, un test più di livello per gli azzurri contro il Perugia. La partita andrà in diretta sulla pagina Facebook della SSC Napoli, mentre su Tuttonapoli.net sarà possibile seguire la diretta testuale e tutti gli approfondimenti post-partita.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, seconda ed ultima amichevole del ritiro di Dimaro