RILEGGI LIVE - Napoli-Pescara 4-0 (9' Osimhen, 17' Insigne, 47' Ounas, 78' Zedadka): chiuso al meglio il pre-campionato!

19.23 - FINE PARTITA! Il Napoli batte 4-0 il Pescara nell'ultimo test del ritiro di Castel di Sangro e del lungo pre-campionato degli azzurri. Buona prova degli azzurri, avendo ottime risposte anche dai nazionali che hanno avuto meno tempo a disposizione per prepararsi, sbloccando subito il match con Osimhen e poi trovando il raddoppio dal dischetto con Insigne (per fallo su Elmas, tra i migliori). Nella ripresa subito il gol di uno scatenato Ounas, un altro giocatore rispetto a quello visto negli anni sarriani, e poi del giovane Zedadka entrato per l'ultimo quarto d'ora.

92' - Ounas gran protagonista: altro dribbling su due uomini, viene steso al limite.

88' - Ounas sfiora un altro eurogol: cross di Machach e rovesciata dell'algerino, Sorrentino ancora attento.

86' - Sugli sviluppi del corner Koulibaly, tutto solo in area, impatta di testa ma spedisce alto.

85' - Altra magia in mezzo a tre di Ounas: si libera in area e calcia col destro, ma trova ancora Sorrentino preparato.

84' - C'è spazio per l'ex Valdifiori nel finale: il Pescara effettua un altro cambio.

81' - Ounas semina ancora il panico sulla destra. Finta, controfinta e conclusione dall'interno dell'area: respinge il portiere

78' - ZEDADKA! 4-0 NAPOLI! Malcuit mette al centro dalla fascia destra, sul secondo palo Zedadka, appena entrato, spinge in fondo al sacco!

77' - Due cambi per il Napoli: escono Elmas ed Insigne, entrano Machach e Zedadka

73' - Con l'ingresso di Palmiero è lui ad agire da vertice basso e Gaetano può alzarsi da mezzala

70' - Buono spunto di Zanoli, con personalità e progressione, ma il cross non trova fortuna al centro

68' - Petagna calcia sul portiere, da due passi, vanificando una bella azione. A seguire anche il tiro di Insigne non è irresistibile

65' - Insigne dentro per Gaetano, il pallone per Petagna però è facile per il portiere

62' - Altri cambi: fuori Osimhen, Fabian, Di Lorenzo e dentro Petagna, Palmiero e Zanoli

58' - Buona chiusura di Di Lorenzo, a sinistra nel secondo tempo

55' - Insigne dentro per Osimhen, stavolta salva tutto il portiere

52' - Ci prova Insigne, dopo un ottimo controllo, ma la conclusione è sul portiere

50' - Insigne dengro per Osimhen, palla però troppo lunga

49' - Palla persa da Gaetano davanti alla difesa, il contropiede del Pescara però trova l'ottimo movimento della linea ed è fuorigioco

47' - OUNAS! Gol meraviglioso dell'algerino che in velocità ruba palla a centrocampo, poi batte il diretto avversario e una volta arrivato quasi sul fondo ha trovato il varco per battere il portiere

46' - Subito Osimhen vicino al gol, di testa, mandando di poco a lato

18.35 - INIZIA LA RIPRESA!

18.30 - Subito 4 cambi: fuori Meret, Mario Rui, Lobotka e Politano, dentro Ospina, Malcuit, Gaetano e Ounas

18.25 - Si preparano ad entrare subito Ospina, Malcuit, Gaetano e Ounas

45' - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sul 2-0 grazie al gol di Osimhen ed il rigore trasformato da Insigne. Napoli che ha avuto tante occasioni anche per arrotondare il risultato, in evidenza Elmas con una buona prova finora oltre al rigore che s'è procurato con un ottimo attacco alla profondità

43' - Respinta corta di Mario Rui, si inserisce Zappella che va al tiro da fuori che termina alto

41' - Il Napoli sfonda a destra, poi a sinistra con Mario Rui, il pallone torna a Politano che però viene murato

38' - C'è spazio in campo aperto quando il Napoli risale il campo velocemente, eludendo la pressione, ma non sempre viene servito Osimhen

35' - Ancora un recupero di Lobotka, che agisce praticamente davanti alla difesa, pronto a spezzare anche le ripartenze

32' - Il Pescara non esce più, altro recupero alto di Osimhen ma Politano trova una deviazione e sarà angolo

30' - Bell'azione del Napoli, con un recupero altissimo, poi Osimhen rifinisce per Politano che rinuncia al tiro per un assist che non c'è

28' - Lunga fase di fraseggio del Napoli, il Pescara aspetta ora molto basso

25' - Fabian! Lo spagnolo si divora il 3-0, ad un metro dalla linea, su suggerimento di Elmas che aveva fatto tutto bene

22' - Politano calcia male a lato, dopo un suggerimento di Osimhen, finora scatenato

20' - Osimhen sfiora il tris: parte palla al piede, un paio di finte di corpo ma poi il destro termina di poco a lato

17' - INSIGNE! Il capitano spiazza il portiere e firma il 2-0

16' - RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen lancia Elmas dopo una palla persa, il macedone viene falciato al momento di concludere a porta vuota ed è rigore. L'arbitro ammonisce il difensore, ma in gare ufficiali ci sarebbe stato il rosso

14' - Traversa di Frascatore! Pescara vicino al gol sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma il colpo di testa termina sulla parte alta della traversa

12' - Ancora Osimhen in profondità, stavolta chiuso

9' - OSIMHEN! Il Napoli la sblocca: Politano dentro per Insigne, il capitano al centro per Osimhen che deve solo spingere in porta

7' - Insigne dentro per Osimhen, palla un filo lunga per la punta

4' - Il Pescara si difende a 5 più che a 3, chiudendo i varchi, sin da questi primi minuti

1' - Subito palla lunga per Osimhen, Drudi si arrangia come può sbracciando

17.33 - INIZIATA!

17.30 - Squadre in campo!

17.26 - Squadre rientrate negli spogliatoi

17.25 - Alessandro Zanoli, terzino del Napoli classe 2000, prima dell'amichevole contro il Pescara è intervenuto al microfono di Canale 8: "Sono felice di far parte del progetto Napoli con la fiducia del mister e della società. Speriamo che oggi Spalletti mi dia ancora l'occasione di dimostrare che a questi livelli posso starci".

Come hai conquistato la fiducia? "Con la tanta voglia di lavorare per arrivare ai livelli che sogno fin da bambino. Il sogno è rimanere in questo gruppo, con questi compagni che mi stanno dando una grande mano".

Oggi è cambiata la tua dimensione? "E' cambiato il livello di compagni e avversari. Qui ho trovato un gruppo compatto, che ha fame di vincere e di lottare per prendersi lo scudetto".

Chi è il tuo modello? "Non ne ho uno preciso, ma guardo ai migliori del mio ruolo, come Carvajal".

Puoi giocare anche a sinistra? "Va bene anche a sinistra, ovunque mi mette il mister faccio del mio meglio".

17.20 - Mirko Valdifiori, centrocampista del Pescara, a pochi minuti dall'amichevole contro il Napoli è intervenuto al microfono di Canale 8: "Napoli per me vuol drie sempre tanto. Io sto bene, è un'amichevole di livello per vedere a che punto siamo. Dobbiamo riprenderci quello che lo scorso anno abbiamo perso per strada. Dobbiamo fare un gruppo unito per cercare di riportare il Pescara in Serie B. Calzona? Mi ha seguito nel percorso con Sarri, a Empoli e a Napoli. E' sempre un piacere vedere tutti voi".

17.15 - Oltre le tribune verso il pienone anche i Distinti, in esaurimento nelle ultime ore

17.10 - Abbraccio a bordocampo tra gli ex compagni alla Spal Petagna e Valdifiori

17.00 - In campo anche il Napoli: Insigne il più acclamato dai tifosi

16.50 - Pescara in campo per il riscaldamento

FORMAZIONI UFFICIALI - Luciano Spalletti conferma il 4-3-3 per l'ultima amichevole del pre-campionato e del ritiro di Castel di Sangro contro il Pescara. Sono note le formazioni ufficiali e il tecnico di Certaldo, con Lobotka e Fabian, lancia Elmas visto che Zielinski non è al meglio. Come il polacco, viene escluso anche Manolas, sostituito da Rrahmani. Per il resto confermate le scelte del test con l'Ascoli: davanti ci sono Politano, Osimhen e Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Idasiak, Ospina, Malcuit, Zedadka, Palmiero, Zanoli, MAchach, Ounas, Petagna, Gaetano.

Allenatore: Luciano Spalletti

PESCARA (3-4-3): Radaelli; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pometti, Nzita; D'Ursi, Marilungo, Milos. A disposizione: Sorrentino, Di Gennaro, Longobardi, Rasi, Valdifiori, Ingrosso, Veroli, Chiarella, D'Aloia, Belloni.

Allenatore: Gaetano Auteri

ULTIME SUL NAPOLI - Oggi si conclude il secondo ritiro estivo. Il Napoli chiude il lavoro a Castel di Sangro affrontando alle 17.30 il Pescara, per il secondo ed ultimo test del ritiro e complessivamente il sesto dell'estate (finora cinque vittorie su cinque). Per Luciano Spalletti l'occasione per aumentare il minutaggio per i quattro reduci dall'Europeo che hanno nelle gambe solo i 60 minuti disputati contro l'Ascoli, ma anche per analizzare i progressi sulle novità tattiche provate per sopperire all'infortunio di Demme, con il trequartista più lontano da Osimhen e più vicino a Lobotka per favorirlo in non possesso: un 4-3-3 più che un 4-2-3-1.

Ed insieme a Lobotka e Fabian, in questo ruolo ibrido, dovrebbe essere Elmas. Il macedone ha una grande occasione nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato anche per la possibile assenza di Zielinski, ieri nel pomeriggio a riposo per un affaticamento muscolare, ma in generale il classe '99 è stato tra i giocatori che s'è messo maggiormente in evidenza, convincendo Spalletti a spendere parole importanti per lui. Per il resto Rrrahmani potrebbe prendere il posto di Manolas, ieri mattina tenuto a riposo a scopo precauzionale, in coppia con Koulibaly, mentre per le altre caselle le scelte sono obbligate a causa del mercato ancora fermo per alcuni ruoli o per le indisponibilità (proseguono il lavoro personalizzato Mertens, Lozano e Ghoulam).

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Ascoli! E' il giorno del primo test del ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver battuto Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco, Wisla Cracovia e Ascoli, la squadra di Spalletti quest'oggi (alle 17.30 in diretta tv su Canale 8 e diretta testuale su Tuttonapoli.net) proverà a fare lo stesso con il Pescara, con l'obiettivo di inserire ancora meglio i nazionali che si sono aggregati successivamente (Insigne, Meret, Di Lorenzo e Fabian), dandogli un minutaggio importante per averli al pari dei compagni in vista dell'esordio in campionato, tra una settimana contro il Venezia.