RILEGGI LIVE - Primavera, Samp-Napoli 2-1: azzurrini rimontati, decisivo il portiere della Samp

96' - E' finita! Due miracoli del portiere della Samp nel finale negano persino il pareggio al Napoli, in vantaggio per gran parte della gara e calato dopo un'ora di gioco. Sconfitta che complica i piani salvezza dei ragazzi di Baronio, ora ultimi in classifica.

94' - Incredibile! Zedadka solo contro il portiere Raspa, che però salva d'istinto con un piede. Napoli che meriterebbe il pareggio ma si imbatte contro il super-portiere blucerchiato

92' - Altra chance per il Napoli, ma la Samp si salva in extremis su un cross ben calibrato.

90' - Cinque di recupero.

88' - Si salva la Samp! Napoli ad un passo dal pareggio: girata sotto misura, ma il portiere Raspa con un miracolo salva la Samp.

87' - Tanti falli in questo finale, il Napoli prova ad alzare tutti i saltatori.

84' - Ci prova Cioffi, ma il destro colpisce più terreno che pallone.

82' - Gioco fermo, crampi per un giocatore di casa. Samp che prova a spezzare il ritmo.

81' - Tante palle al centro, ma Samp che per ora tiene botta e allontana la minaccia.

79' - Il Napoli si riversa in attacco. Baronio lancia anche Cioffi e Vrakas, al posto di Marrazzo e Senese.

77' - GOL SAMPDORIA! Deviazione su calcio d'angolo che favorisce Rocha che firma il vantaggio blucerchiato.

76' - Girata di Idasiak, il portiere azzurro salva in angolo.

75' - Prova a reagire il Napoli, ma Vianni si fa chiudere chiedendo troppo su un terreno di gioco quasi impraticabile.

73' - PARI DELLA SAMP! Prelec si libera poco dentro l'area di rigore e pallone che si infila tra le gambe di due azzurrini e si infila in porta. Napoli punito in una fase della gara più aperta con azioni da una parte e dall'altra.

72' - Sgarbi! Napoli che sfiora il 2-0 con un tiro che il portiere non trattiene e che poi la difesa blucerchiata allontana.

71' - Buona chance per Vianni, ma tutto fermo per fuorigioco.

69' - Si salva il Napoli! Doppia chance per la Samp, prima dalla destra trovando la respinta di Idasiak e poi Vrikkis salva sulla seconda conclusione.

68' - Secondo e terzo cambio per Baronio: dentro Vianni e Tsongui, fuori Palmieri e Labriola.

67' - Palla dentro della Samp, Zedadka salva in angolo e poi si ripete anche chiudendo sul seguente tiro dalla bandierina.

65' - La Sampdoria ora prova a forzare qualche giocata, sicuramente più in spinta rispetto al primo tempo grazie ad un paio di cambi offensivi.

62' - Vola Idasiak! Il portierino polacco del Napoli si oppone ad un bel tentativo del neo-entrato Pompetti salvando in angolo.

59' - Sgarbi! Napoli vicino al raddoppio: palla rubata: filtrante per Sgarbi che calcia fuori ignorando Palmieri al centro

57' - Primo cambio per Baronio: dentro Virgilio, fuori Mamas.

55' - Tentativo insidioso della Samp, Idasiak alza in angolo la conclusione.

54' - Sampdoria che esce meglio dalla difesa rispetto al primo tempo, essendo la parte di sinistra del campo messa un po' meglio

52' - Ammonito il tecnico della Samp Cottafava, evidentemente per proteste su un fallo apparso netto su Zedadka.

50' - Tiro dalla distanza della Samp, conclusione lontana dalla porta.

48' - La Samp prova ad alzare il baricentro, ma il Napoli dà l'impressione di poter far male in ripartenza.

11.04 - INIZIATA LA RIPRESA!

11.00 - Squadre in campo per la ripresa.

46' - FINE PRIMO TEMPO! Il Napoli chiude meritatamente in vantaggio la prima frazione di gioco, grazie al rigore trasformato da Vrikkis, arrivato al quinto gol in stagione. Napoli che ha avuto anche un paio di ripartenze per poter far male e nella ripresa dovrà difendere un risultato che sarebbe fondamentale in chiave salvezza.

45' - Palmieri! Si libera nel traffico l'attaccante del Napoli, ma il tiro è troppo sul portiere.

43' - Tiro da fuori per Labriola, ma facile per il portiere. Chiude in avanti il Napoli.

41' - Labriola sceglie il lato del portiere, ma la punizione non trova la porta.

40' - Angolo Samp, ma ripartenza micidiale del Napoli con Palmieri che poi viene steso poco prima di entrare in area. Giallo per Siatounis

38' - Doppia conclusione dal limite della Samp, ma trovando due ribattute.

35' - Chance per Zedadka, ma tiro che viene rimpallato, Napoli che non si abbassa e Samp che fa fatica a proporsi.

33' - Sgarbi! Napoli vicino al raddoppio: l'attaccante viene lanciato, ma il pallone non scorre, riesce comunque a liberarsi ed il portiere si salva con il piede

31' - Ancora Sgarbi giù, stavolta in piena area, ma viene punita prima la sua trattatenuta.

29' - La Samp ora si riversa al centro su ogni punizione, anche dalla trequarti, ma il Napoli è per ora attento in mischia.

27' - Prova a reagire la Samp, ma il Napoli non lascia spazi, del resto impossibile fraseggiare in velocità con questo campo.

24' - GOOOOL DEL NAPOLI! VRIKKIS! L'azzurrino spiazza il portiere: quinto gol per lui in campionato.

23' - RIGORE PER IL NAPOLI! Zedadka ha un grande spunto, s'inserisce in area e viene messo giù. Ingenuità del difensore della Samp perché l'azzurrino si avviava sul fondo se

21' - Due spioventi in area per il Napoli che però non riesce a sorprendere la Samp.

18' - Sampdoria pericolosa con un tiro insidioso, di poco a lato, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

15' - Tentativo da fuori della Samp, palla facile per Idasiak.

12' - L'azione degli azzurri, quest'oggi in maglia verde, si impantana letteralmente sulla fascia destra che è quella più fangosa.

9' - Il Napoli ha sicuramente un baricentro più alto, ma il campo non permette un fraseggio veloce e la Sampdoria si chiude bene e riparte.

6' - Sgarbi messo giù, ma il contatto avviene proprio sulla linea d'area di rigore e l'arbitro fischia un fallo in attacco per aver trattenuto il pallone.

4' - Gioco spezzettato, pallone che a stento rimbalza, contatti fallosi da una parte e dall'altra.

2' - Campo, come detto, in condizioni difficile. Centralmente è persino difficile restare in piedi.

10.03 - INIZIATA LA GARA!

9.58 - Squadre in campo.

9.45 - Non è messo bene il terreno di gioco del centro di Bogliasco. Sarà difficile giocare palla a terra.

9.30 - FORMAZIONI UFFICIALI -

SAMPDORIA (4-2-3-1): Raspa; Rocha, Veips, Angileri, Obert; Siatounis, Chrysostomou; Yayi Mpie, D'Amico, Brentan; Prelec. All. Cottafava

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese; Vrikkis, Mamas, Labriola, Marrazzo, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. All. Baronio

Il Napoli Primavera affronterà quest'oggi la Sampdoria in uno scontro diretto per la salvezza che chiude la tredicesima giornata di campionato al Campo Garrone di Bogliasco (ore 10). I convocati di Baronio: Cioffi, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Manzi, Marrazzo, Palmieri, Senese, Sgarbi, Tsongui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Di seguito il programma completo e la classifica dopo il primo anticipo:

Le gare in programma:

Sassuolo U19-Chievo U19 1-1

Lazio U19-Fiorentina U19 2-1

Pescara U19-Torino U19 0-3

Atalanta U19-Inter U19 2-1

Cagliari U19-Roma U19 1-5

Empoli U19-Genoa U19 1-1

Juventus U19-Bologna U19 3-2

22.12. 10:00 Sampdoria U19-Napoli U19

Gare da recuperare:

22.01. 14:30 Sampdoria U19-Inter U19

La classifica:

Atalanta 37

Cagliari 28

Inter 23

Roma 23

Genoa 21

Juventus 21

Empoli 17

Lazio 16

Torino 16

Bologna 15

Fiorentina 14

Sassuolo 13

Sampdoria 12

Pescara 11

Chievo Verona 10

Napoli 9