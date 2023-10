RILEGGI LIVE - Real Madrid, Ancelotti in conferenza: "Napoli ricordo positivo, meglio per tutti che sia finita così! Su Kvara e Osi...". Valverde: "Vincere!"

Dopo il successo col Girona in campionato, il Real Madrid in Champions League dovrà vedersela con il Napoli di Rudi Garcia in uno scontro tra le due prime del girone che comprende anche Union Berlino e Sporting Braga. Carlo Ancelotti, allenatore delle Merengues, alle 18:15 presenterà la sfida in conferenza stampa direttamente dal Diego Armando Maradona insieme al suo calciatore Federico Valverde.

18:13 - Comincia la conferenza stampa. Prende parola Federico Valverde rispondendo a una domanda sul suo momento e la sua crescita: "Non vorrei parlare dal punto di vista familiare, ci sono ostacoli che la vita mette davanti e che dobbiamo superare. Ho cercato di concentrarmi sul Real Madrid, l'anno scorso abbiamo chiuso in bellezza vincendo la Copa del Rey. Sono cresciuto come persona, sono momenti inaspettati ma bisogna andare avanti e avere fede nel futuro".

Che ne pensi del momento di Modric? "E' un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani come me. Vive questo momento come sempre, non si è offeso e dice tutto di lui: è un guerriero, sempre competitivo. Lui è la storia del Real Madrid e del calcio in generale. Approfittiamo della sua esperienza, è importante nello spogliatoio".

Quanto ti costa adattarti in questo nuovo modulo? "L'abitudine fa molto, ma io cerco di adattarmi a tutte le situazioni, con un allenatore così non si può fare altro che ascoltare. Alle volte cambiamo anche formazione".

Sul centrocampo del Real Madrid e il modulo. "Kroos, Modric e Isco erano i migliori quando sono arrivato, ho imparato tanto da loro, hanno fatto la storia del Real Madrid. Li osservavo, cercavo di rubare atteggiamenti per crescere. Anche Casemiro mi ha aiutato".

Bellingham è arrivato già col DNA giusto. "Le figure mondiali lasciano sicuro una traccia e lui non fa eccezione. E' molto giovane, per quanto sembri che giochi da anni nel Real Madrid. E' arrivato in ottima forma, sembra molto maturo e anche come persona è uno positivo, potrà diventare un buon capitano".

Ora a centrocampo ci siete tu, Kroos, Bellingham, Tchouameni. E' il miglior centrocampo del mondo? "Mi sembra una domanda piccante. Sono tutti calciatori di qualità, tra i migliori al mondo e danno tutto ogni giorno. C'è sana competizione, andiamo tutti nella stessa direzione per vincere".

Ti piacerebbe indossare la fascia di capitano? "Ovvio, è un sogno. Il Real Madrid è una squadra amata in tutto il mondo. Ci specchiamo tutti in Carvajal, Kroos, Modric. Mi piacerebbe indossare la fascia. L'ho fatto con l'Uruguay e mi piacerebbe indossarla anche al Real Madrid".

18:29 - Finita la conferenza di Valverde, ora comincia Carlo Ancelotti: "Giocheremo contro una delle migliori squadre d'Italia, con molte grandi individualità. Sarà una partita seria, completa, dovremo ripetere la gara col Girona che sicuramente può darci qualche suggerimento per la gara di domani".

Bellingham è il migliore al mondo? "Si è adattato bene, sta mostrando qualità. Non importa se è il migliore al mondo o no, per me tutti i miei giocatori sono i migliori al mondo".

Perché Modric non ha giocato neanche un minuto in due partite? "E' soprrendente, ma ha giocato la prima di Champions e il derby. A centrocampo la concorrenza è alta, può capitare che qualcuno resti in panchina. Non ho nessun tipo di problema con lui, io rispetto lui e lui me, a volte bisogna prendere questo tipo di decisioni".

E' cambiato qualcosa nel ruolo di Modric per questa squadra? "No, è una decisione tecnica, può cambiare di giornata in giornata. Ogni conferenza stampa c'è una domanda su questo tema".

Cambierà qualcosa in formazione? "Che ci siano dubbi è normale, più per voi che per me. Abbiamo diverse opzioni, in molti si sono ripresi, vedremo. Si deve ripartire da questa difesa perché se non si prendono gol ci sono più possibilità".

Che effetto le fa tornare a Napoli? Che partita bisogna aspettarsi? "Tornare a Napoli è un po' un ritorno al passato, ricordare il periodo passato qui, ci sono stati momenti buoni, momenti meno buoni e si viveva in una città meravigliosa. Resterà il ricordo di una esperienza positiva. E' la partita più difficile della fase a gironi per noi, la realtà è che la maglia del Real Madrid pesa per tutti, in maniera positiva per noi ma anche per gli avversari. il Real Madrid è un'istituzione in questa competizione e credo che questo aiuti".

Ha chiaro chi schierare tra Rodrygo e Joselu? "Sì. Vuoi saperlo? Lo sapremo domani".

Che rapporto ha con il suo ex presidente De Laurentiis? "Io ho un rapporto positivo con tutti, non ha senso tornare sempre su questo tema. Se il rapporto tra allenatore e club non è positivo è meglio fermarsi. E' stata la decisione migliore sia per il Napoli che per me, visto che poi sono andato al Real Madrid, il miglior club al mondo".

Si aspettava una crescita così esponenziale di Di Lorenzo? "Era difficile prevedere questa progressione continua quando è arrivato. E' arrivato in Nazionale e ad essere tra i migliori terzini in Europa, allora tanti complimenti a lui che ha dimostrato attraverso la serietà e la professionalità, oltre che la qualità, si riesce a raggiungere e a rimanere i livelli più alti".

Camavinga ha detto che preferirebbe fare il centrocampista, invece gioca terzino. Le cose possono cambiare? "E' un'opzione. Camavinga può occupare diversi ruoli, poi è ovvio che se gli chiedi se vuole stare in panchina o giocare da terzino ti risponderà che vuole giocare da terzino".

Che opinione ha di Kvara e Osimhen? Sono già dei crack o possono diventarlo? "Sono degli ottimi attaccanti. Sono usciti alla ribalta nell'ultimo anno, mostrano qualità per stare ad alto livello in qualsiasi squadra. Sono due attaccanti di spessore, stanno facendo, hanno fatto e faranno molto bene. Il talento è tanto. Kvara è molto bravo nell'uno contro uno, Osimhen è un attaccante potente, mobile e molto pericoloso".

Ha parlato con Nacho dopo la dura entrata su Portu? "Ha chiesto scusa a Portu e le scuse sono state accettate, cos'altro deve fare?"

Camavinga può giocare da terzino sinistro stabilmente? "No, perché abbiamo due terzini sinistri, Fran Garcia e Mendy, quest'ultimo si sta riprendendo bene dall'infortunio, oltre a Camavinga".

18:50 - Termina qui la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.