RILEGGI LIVE - Verona-Napoli 0-2 (37' Milik, 90' Lozano): è finita! Gli azzurri espugnano il Bentegodi!

21.30 - E' FINITA! Il Napoli espugna il Bentegodi battendo il Verona 2-0. Grande risposta degli azzurri dopo il trionfo in Coppa Italia, decisivi Milik e Lozano. Il sogno Champions è ancora possibile.

94' - Adesso il Napoli gestisce il pallone sul pressing dell'Hellas Verona

92' - LOZANO! Che occasione per il messicano! Insigne gli regala un cioccolatino, El Chucky a tu per tu con Silvestri mette la palla a lato

91' - L'arbitro concede sei minuti di recupero.

90' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LOZANO! Ghoulam va alla battuta del calcio d'angolo e pesca Lozano sul secondo palo: colpo di testa da un metri praticamente e il messicano trova la rete!

89' - INSIGNE! Imbucata in area per il numero 24, che calcia di prima intenzione: Silvestri non si fa sorprendere sul primo palo.

88' - Giropalla del Napoli nella propria metà campo. Il Verona pressa anche in questo finale.

87' - Altro cross dalla destra: Faraoni cerca una punta, Koulibaly anticipa ancora tutti e mette in corner

86' - Bella giocata di Pessina, che va a destra da Salcedo. Cross che s'impenna e Ospina può far sua la sfera.

85' - E' un doppio cambio: esce anche Lazovic, rimpiazzato da Dimarco.

84' - Sostituzione anche per l'Hellas Verona: fuori Amrabat, dentro Stepinski.

84' - Gattuso cambia: esce Politano, dentro Lozano

83' - Lunghissima azione manovrata del Verona. Rrahmani arriva al tiro, palla che finisce sul fondo

81' - INSIGNE! Zielinski manda Insigne sul fondo. Il capitano del Napoli converge al centro e calcia a giro, mandando fuori di un nulla.

80' - Palla in profondità per Pazzini, beccato però in posizione irregolare.

78' - Ghoulam va da Insigne, che di prima prova a chiudere il triangolo, ma trova la chiusura di Amrabat.

76' - Juric cambia: fuori Verre, dentro Pessina

75' - Bravissimo Di Lorenzo ad accompagnare sul fondo un'iniziativa palla al piede di Salcedo

74' - Si ritorna in campo

73' - Secondo cooling break della partita: gara momentaneamente sospesa

72' - Gattuso cambia ancora: fuori Milik, dentro Mertens, fuori Demme, dentro Lobotka

71' - Bellissima volata di Insigne dalla propria trequarti a quella del Verona. Il capitano guadagna un prezioso angolo

69' - Cambia anche Juric: escono Di Carmine e Zaccagni, dentro Pazzini e Salcedo

67' - Doppia sostituzione per il Napoli: dentro Fabian e Ghoulam, fuori Allan e Hysaj

66' - Faraoni riceve sul lato corto dell'area: cross basso, Koulibaly devia in angolo.

65' - Insigne riceve sui venti metri: controllo, dribbling e destro da fuori, ma Silvestri blocca senza problem

64' - Allan manda Politano sul fondo, ma il cross dell'ex Inter attraversa tutta l'area, senza trovare maglie verdi del Napoli.

61' - Gol annullato al Verona! Zaccagni va in percussione, sterza e colpisce il pallone con il braccio, quindi il trequartista crossa e pesca Faraoni: quest'ultimo incorna il pallone in fondo al sacco, ma l'arbitro Pasqua cambia la sua decisione e annulla la rete

59' - Rrahmani verticalizza per Verre, che però non può raggiungere la sfera.

58' - Verre si gira bene e colpisce Koulibaly col pallone: l'arbitro fischia il fallo di mano e ammonisce il centrale del Napoli.

55' - POLITANO! Azzurri ancora pericolosi con l'esterno che impegna Silvestri con un tiro dai 25 metri

53' - Ammonito Faraoni, fallo a bloccare la ripartenza di Insigne

52' - Bell'azione manovrata del Verona: Verre scarica su Veloso che scarica un destro potente, bravo Ospina a bloccare

51' - Grandissima giocata di Zielinski che col tacco evita Rrahmani. Il polacco scarica su Demme che sbaglia il tocco di ritorno

50' - Ottima manovra del Napoli sulla destra. Allan serve Di Lorenzo che però commette fallo

48' - Zaccagni spreca un potenziale quattro contro due. L'apertura però è imprecisa e permette a Koulibaly di chiudere in scivolata.

46' - ALLAN! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Politano cerca Insigne, Faraoni chiude la diagonale ma regala il pallone ad Allan: tiro di prima intenzione da ottima posizione, ma Silvestri ci mette la mano e devia in angolo.

20.38 - SI RIPARTE!

20.22 - FINE PRIMO TEMPO. Azzurri in vantaggio con una bella incornata di Arek Milik. Partita molto combattuta quella del Bentegodi, padroni di casa pericolosi in ripartenza, ma sono gli azzurri avanti alla fine del primo tempo

45+1' - Zaccagni serve Lazovic, l'esterno sbaglia il traversone, si ripartirà con un rinvio dal fondo di Ospina

45' - Ci saranno 4 minuti di recupero

42' - VELOSO! Grande tiro dalla distanza del centrocampista del Verona, Ospina vola e mette in angolo

41' - Bellissimo tracciante di Politano per Insigne, anticipato di un soffio dall'ultimo difensore del Verona.

40' - Lazovic va in dribbling su Allan, poi prova ad entrare in area dal lato corto. Sbaglia poi il suggerimento centrale.

37' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL MILIK! Politano va alla battuta del calcio d'angolo e pesca Milik in area: colpo di testa perfetto del polacco, sul palo lontano, e la sfera finisce in fondo al sacco: 1-0 per il Napoli!

36' - Amrabat chiude su Demme, sarà calcio d'angolo per gli azzurri

35' - Bella verticalizzazione di Amrabat a cercare Faraoni sul lato opposto, ottimo Ospina in presa plastica alta

32' - Brutto intervento di Verre su Demme, per l'arbitro non è fallo. Si arrabbiano gli azzurri

31' - Pressing altissimo dell'Hellas Verona e tanti colpi duri a centrocampo: le sue formazioni non si stanno risparmiando.

30' - DI CARMINE! Napoli in difficoltà. Lazovic imbecca Di Carmine, l'attaccante calcia da dentro l'area di rigore, bravissimo Ospina a respingere.

28' - Ancora Verona pericolo. Lazovic va al cross, Faraoni colpisce di testa, palla che va fuori

27' - Riprende la partita

25' - La gara viene sospesa, è il momento del 'Cooling break'

24' - Manovra elaborata del Verona. Scucchiaiata per Verre, che crossa in rovesciata. Tiene ancora la retroguardia del Napoli.

22' - VERRE! CHE OCCASIONE PER IL VERONA! Cross al centro svirgolato dalla difesa del Napoli. La sfera arriva a Zaccagni, che calcia al volo. Sulla traiettoria, a due passi dalla porta, c'è Verre che devia col petto e clamorosamente non inquadra lo specchio

21' - Di Lorenzo cambia gioco su Hysaj. Imbucata per Insigne, ma il suggerimento è impreciso

19' - Schema del Napoli su calcio di punizione. Insigne calcia al volo, Amrabat salva sulla linea. Ma si alza la bandierina: offisid

18' - ZIELINSKI! Hysaj serve palla al polacco che calcia dal limite dell'area di rigore. Ottima risposta del portiere veronese Silvestri

17' - Niente di grave per i due calciatori. Si riparte

16' - Contatto fortuito durissimo tra Maksimovic e Verre: entrambi i giocatori a terra

15' - Zielinski prova la verticalizzazione in profondità per Di Lorenzo, chiude la retroguardia del Verona

13' - Il Verona sviluppa a sinistra. Zaccagni prova ad andare via sul fondo, ma Maksimovic intervien in scivolata.

11' - L'Hellas Verona all'attacco. Doppio calcio d'angolo, ma il Napoli tiene bene dietro.

9' - Bella giocata di Zielinski, Veloso stende il polacco, sarà punizione per gli azzurri

8' - Giropalla infinito del Napoli, Milik guadagna un fallo a centrocampo commesso da Kumbulla

6' - Zielinski tiene vivo un pallone che sembrava perso. Scarico su Hysaj, il cui traversone però è impreciso.

5' - Insigne prova il traversone dalla trequarti, la difesa scaligera allontana

3' - Il Napoli prova a fare la partita. Lungo possesso palla della squadra di Gattuso, oggi in campo in verde.

19.33 - PARTITI! E' iniziata Verona-Napoli

19.32 - Le due squadre rispettano il minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus

19.29 - Squadre in campo

19.20 -Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dalla sfida con l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Callejon ha dato disponibilità a giocare. Proroga contratto fino ad agosto? Dobbiamo parlarne, ma c'è ancora una settimana". Qual è la volontà del Napoli su Milik? "Stiamo parlando con il suo entourage da un po', vediamo perché ci sono ancora delle partite. Le parti stanno valutando che fare. Al momento non c'è ancora accordo e se non verrà trovato sarà messo sul mercato, mentre se lo troveremo saremo felici di tenerlo". Quanto vale? "Un calciatore bravo vale sempre molti soldi".

19.00 - Nella formazione titolare del Napoli torna Allan. Gattuso ha scelto di schierare il brasiliano dal primo minuto nella sfida di campionato del Bentegodi contro il Verona. Il centrocampista torna nell'11 di base dopo ben 157 giorni dall'ultima volta: la partita, poi persa, con la Fiorentina per 2-0. Nelle successive dieci sfide ufficiali, il brasiliano è subentrato a gara in corso o non è proprio sceso in campo.

18.45 - Nel Napoli i diffidati sono Demme, Milik, Mertens, Zielinski che in caso di giallo salteranno la sfida alla Spal.

18.25 - FORMAZIONI UFFICIALI - E' stata diramata la formazione scelta di Rino Gattuso per la sfida contro il Verona di Juric. Ospina torna tra i pali al posto di Meret, con Hysaj che vince il ballottaggio con Mario Rui a sinistra. Confermata la coppia Maksimovic-Koulibaly, cosi come il centrocampo che ritrova soltanto Allan al posto di Fabiàn. Milik titolare al centro dell'attaco con Insigne e Politano.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Demme, Allan, Politano, Milik, Insigne.

Considerando che si gioca a quasi una settimana dalla finale e la squadra è in ottime condizioni, Gattuso dovrebbe rinviare il turnover alla gara seguente con la Spal. Tra i pali potrebbe rivedersi Ospina, in difesa è out Manolas (rimasto ad allenarsi a Castel Volturno in prospettiva Spal) e quindi confermati Maksimovic-Koulibaly in condizioni migliori. In mediana Demme è certo del posto, visto che Lobotka è rientrato in gruppo da poco, ma anche le mezzali Fabian e Zielinski restano favoriti su Allan ed Elmas mentre in attacco possibili due novità: con Insigne potrebbe esserci Politano dal primo minuto al posto di Callejon che non sa ancora se firmerà l'estensione per due mesi, ma anche Milik visto che Mertens convive con problemi muscolari.

Un ampio turnover sarà rinviato alla gara successiva con la Spal, visto che il Napoli arriva alla sfida col Verona quasi una settimana dopo la finale di Coppa Italia. Gattuso quindi punterà sull'undici più rodato per provare a pareggiare la foga agonistica e l'intensità della squadra di Juric, capace di replicare l'atteggiamento dell'Atalanta del suo 'maestro' Gasperini con accoppiamenti a tutto campo uomo contro uomo. I gialloblù sono apparsi già in grande forma contro il Cagliari, soffrendo relativamente solo dopo l'espulsione di Borini, riprendendo come si erano fermati, ovvero rendendo il Bentegodi uno stadio complicatissimo dove è caduta anche la Juventus nel suo momento migliore.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona! A Verona, contro l'Hellas di Juric apparsa già in grandissima forma nel recupero contro il Cagliari, il Napoli proverà a far partire la rincorsa Champions. Gattuso con la vittoria della Coppa Italia ha salvato la stagione, mettendo in bacheca un trofeo e garantendosi l'Europa League, ma ora non vuole lasciare nulla di intentato e sin dal post-partita dell'Olimpico spinge il gruppo nel provare a rimediare anche ai disastri - in campo e fuori - commessi nella prima parte di stagione. La missione è difficile, ai limiti dell'impossibile considerando il -12 dall'Atalanta ripartita a mille, ma in ogni caso il Napoli ha come obiettivo finire al meglio la stagione, acquisire ulteriori conoscenze e certezze - soprattutto nella pressione alta -, consolidando un progetto tecnico da far splendere poi nella prossima stagione sin dalla prima giornata. Verona e Spal, prima degli scontri diretti con Atalanta e Roma che precedono gli azzurri in classifica, sono sfide da non sbagliare e per Gattuso l'alleato sarà il turnover: il tecnico considera la rosa importante, in molti ruoli le coppie sono equivalenti e quindi ogni 3 giorni proverà a far valere la maggiore freschezza.