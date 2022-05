Rrahmani in mixed: "Lorenzo ci mancherà, un giocatore così serve sempre alla squadra"

Nel post-partita di Napoli-Genoa, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in mixed zone, cominciando dall’addio al Maradona di Insigne.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Napoli-Genoa, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in mixed zone, cominciando dall’addio al Maradona di Insigne: “Da una parte è una cosa, perché era bello vedere lo stadio pieno. Dall’altra parte no, perché sta andando via. Ci mancherà, perché un tipo di giocatore come lui serve sempre alla squadra, soprattutto quando è un capitano”.

Si dice che nel calcio come si finisce così si riparte, questa partita sarà utile per la prossima stagione? “Non sono d’accordo, perché l’anno scorso non abbiamo finito nel migliore dei modi mentre quest’anno abbiamo iniziato nella maniera giusta”.

Il voto al Napoli per la stagione? “Non lo so, se avevamo un po’ di fortuna forse potevamo fare qualcosa di più. E’ stato però un campionato positivo, perché almeno siamo in Champions”.