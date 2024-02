Sassuolo-Napoli 1-6, le pagelle: Osi fa tris, Kvara due volte! Prestazione super, Calzona rispolvera il vecchio Napoli

TuttoNapoli.net

Meret 6 - Racic indovina un gol pazzesco, anche se l’azione nasce da una rimessa regalata da Alex. Per i resto, attento nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa.

Di Lorenzo 6,5 - Il capitano trova giocate importanti sull’asse di destra, come le perfette imbucate per Anguissa e per Politano nei gol dell’1-1 e dell’1-2 Rrahmani 7- Bomber inatteso, segna un gol pesantissimo quando il morale della squadra rischiava di andar giù dopo lo svantaggio. Dal 63’ Natan 6 - Una buona occasione per ritrovare fiducia e minuti.

Ostigard 6,5 - Piazzato sul centro-sinistra, presidia bene la zona e fa valere i suoi centimetri. Sempre aggressivo.

Mario Rui 6,5 - Si propone con continuità dando a Kvara un appoggio importante, mettendo palloni interessanti in area di rigore.

Anguissa 7,5 - Sontuoso l’assist di tacco per il gol di Rrahmani, ritrova un livello d’intensità che poche volte aveva mostrato in questa stagione.

Lobotka 7,5 - Dopo lo svantaggio, trasmette un messaggio importante recuperando tanti palloni e avviare azioni pericolose. Fondamentale ad orchestrare la prima pressione, l’uomo in più della squadra. Dendoncker sv.

Traore 7 - Molto pimpante sin dalle prime battute, è pericoloso con un tiro da fuori ed è sempre al centro delle azioni pericolose. Gran segnale. Dal 77’ ZIelinski 6 - Entra e sfiora il gol.

Politano 7,5 - Una freccia sulla corsia di destra, con tante giocate e due assist bellissimi per Osimhen. La catena di destra con Anguissa e Di Lorenzo funziona alla grande. Dal 63’ Raspadori 6,5 - Entra bene e sfiora anche il gol.

Kvaratskhelia 8 - Il Sassuolo concede spazi che Kvara sfrutta al meglio. Un assist e due gran gol, prima col destro e poi con la sassata di mancino sotto la traversa.

Osimhen 8,5 - Con lui le possibilità di far gol aumentano in maniera esponenziale: 5 reti in 3 partite dal suo ritorno dalla Coppa d’Africa. Averlo fa tutta la differenza del mondo. Tre gol ed altri sfiorati. Dal 77’ Simeone 6 - Tanto movimento.

Calzona 7,5 - Il Napoli parte bene, subisce il gol ma reagisce alla grande. Trame di gioco interessanti e importante novità sulla fase di riaggressione alta.

