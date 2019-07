Sky - Biltz di Giuntoli a Madrid, il Napoli stringe su James! Accelerata per battere l'Atletico

Prosegue la trattativa tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez. A riportare le ultime novità ci ha pensato la redazione di gianlucadimarzio.com: "Il Napoli vuole stringere per James Rodriguez. In giornata c'è stato un blitz a Madrid del ds azzurro Giuntoli per l'attaccante, per dare l'accellerata decisiva a questa operazione.

Nella capitale spagnola c'era anche Jorge Mendes, agente del colombiano che il direttore sportivo del Napoli ha incontrato. Da capire se ci sia stato in questa occasione anche un contatto col Real, oppure se ci sarà prossimamente.

E' questo comunque un segnale di come il club azzurro voglia fare in fretta per James, per evitare e battere la concorrenza dell'Atletico Madrid".