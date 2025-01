Sky - Garnacho, blitz di Manna a Barcellona dagli agenti! Ma c’è un nome nuovo

Il Napoli è scatenato sul mercato. La società azzurra sta lavorando contemporaneamente su due fronti: da un lato la trattativa con il PSG per Kvaratskhelia che è ormai in via di definizione, dall'altro la ricerca del sostituto del georgiano. Proprio su quello che sarà l'erede di Kvara, arrivano notizie dell'ultim'ora da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky: c'è stato un blitz del ds azzurro Manna a Barcellona per parlare con gli agenti di Alejandro Garnacho.

Si discute della fattibilità dell'operazione, sia per l'ingaggio richiesto dal calciatore sia per le cifre sparate dal Manchester United: se non si scenderà dai 70 milioni di sterline, la sensazione è che la trattativa possa arenarsi. Spunta quindi anche un altro nome, quello di Timo Werner: l'attaccante in forza al Tottenham, in prestito dal Lipsia, rappresenta ad oggi solo un Piano B all'affare Garnacho. C'è stato solo un sondaggio con il club tedesco per esplorare l'opzione del prestito.