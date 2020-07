Sky - Il Napoli non molla Pezzella per la difesa, per Gabriel resta un'incognita

Il Napoli guarda al futuro non solo per quanto riguarda l'attaco (si avvicina la chiusura per Osimhen), ma anche per quanto riguarda il reparto difensivo, anche in vista di possibile partenze illustri come quella di Koulibaly. Il club azzurro non ha mollato - ha rivelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport - Germán Pezzella (29), difensore della Fiorentina che resta sulla lista di Giuntoli. In caso di partenza di Koulibaly tiene banco anche il nome di Gabriel Magalhães (22), che però è extracomunitario, aspetto che spinge il Napoli a tenere sotto controllo altre soluzioni come, appunto, quella di Pezzella.

Questo l'approfondimento del portale gianlucadimarzio.com: "In caso di addio a fine campionato di Kalidou Koulibaly, sul quale è vivo l'interesse di alcuni grandi club europei, l'idea più forte per rimpiazzarlo è quella che porta al nome di German Pezzella. Il Napoli già nello scorso mese di febbraio aveva avviato i contatti con il capitano della Fiorentina, trovando la disponibilità del calciatore, e oggi insiste per portarlo in azzurro.

L'alternativa è rappresentata da Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe '97 del Lille, club con il quale il Napoli sta già trattando per Victor Osimhen. Il nome di Pezzella in questo momento è seguito però sempre con grande interesse da parte della società azzurra, vista l'esperienza del calciatore che ha già sulle spalle tre campionati di Serie A e visto che il suo arrivo permetterebbe al club di non occupare un altro posto tra gli extracomunitari".