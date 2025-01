Sky - Il Napoli sta bloccando Dorgu per giugno! Ultimo inserimento United: la situazione

vedi letture

La giornata di domani sarà importantissima per il Napoli dal punto di vista del calciomercato. I dirigenti azzurri infatti incontreranno quelli del Manchester United per continuare la trattativa Alejandro Garnacho, ma non è tutto. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato Sky, ci saranno novità anche su un altro giocatore.

Il Napoli avrebbe chiuso per Patrick Dorgu: il piano sarebbe di acquistarlo subito per poi lasciarlo in prestito al Lecce fino a giugno. Tuttavia, proprio il Manchester United domani avrà un summit anche con la società giallorossa per l'esterno danese: se i Red Devils dovessero presentare un'offerta importante - si parla di circa 40 milioni - allora lo scenario per il Napoli potrebbe cambiare. Altrimenti, gli azzurri sarebbero davvero vicini a bloccare il gioiellino classe 2004.