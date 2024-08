Sky - Lukaku-Napoli, passi avanti! Chelsea disposto ad abbassare le pretese

vedi letture

A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Il Napoli non molla Romelu Lukaku. Quella di oggi è stata una giornata positiva per la trattativa tra il club di De Laurentiis e il Chelsea. Per la prima volta, infatti, i Blues hanno mostrato minor rigidità: da parte del Chelsea c'è la disponibilità a cedere Lukaku ad una cifra minore della clausola da 43 milioni di euro (necessaria per potersi assicurare il belga).

Come raccontato dalla nostra redazione, il Napoli ha offerto al club inglese una cifra pari a 25 milioni di euro più 5 di bonus. Nei prossimi giorni, le parti resteranno in continuo contatto. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.