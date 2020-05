Sky - Mertens-Inter, ancora nessuna firma: aveva accordo col Napoli ma ha cambiato idea più volte

Il futuro di Dries Mertens resta avvolto nel mistero. Nelle ultime ore, indiscrezioni di mercato piombate da più fonti darebbero il belga in partenza, verso Milano sponda nerazzurra. Da parte dell'Inter, va detto, c'è un interessamento che va avanti da diverse settimane, ma dopo la stretta di mano con De Laurentiis sembrava che Mertens fosse pronto a restare in azzurro. Le cose, però, pare possano cambiare da un momento all'altro.



Come riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, infatti, non ci sarebbe alcuna firma tra Mertens e l'Inter, con il belga che ha cambiato più volte idea negli ultimi mesi, ma che non sarebe ancora convinto di voler lasciare Napoli: "Here we go" quando è fatta :-) da dicembre Mertens ha offerta dell'Inter in mano e ha cambiato idea più volte (vedi rinnovo promesso al Napoli a febbraio, poi lui stesso ha frenato). I segnali all'Inter continuano ma non risultano firme ancora, se darà l'ok più avanti lo diremo!".

