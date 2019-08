Sky - Milik mai sul mercato: sia con Icardi che con Llorente resterà e si lavora al rinnovo

Retroscena di mercato importante diffuso da Sky Sport. Il Napoli non ha mai messo in discussione Arek Milik, nonostante l'assalto ad Icardi e Llorente. Anche in caso di arrivo di uno dei due, l'attaccante polacco non partirà ed il club partenopeo spera di poter annunciare a breve il rinnovo del contratto.