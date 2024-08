Sky - Napoli-David Neres, incontro con l’agente per l’accordo: la situazione

vedi letture

Il club portoghese chiede non meno di 25 milioni di euro per cedere Neres.

Il Napoli ha messo le mani su David Neres, attaccante brasiliano di proprietà del Benfica, per rinforzare il reparto offensivo. Come previsto, oggi il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha incontrato Bertolucci, agente del giocatore (che ieri aveva visto la Juventus per Galeno), e si è portato avanti sul contratto del'esterno prima di sferrare l'assalto decisivo al Benfica.

Il club portoghese chiede non meno di 25 milioni di euro per cedere Neres. A riferirlo sul proprio sito é Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.