Sky - Oltre a Reguilon al Napoli piace Tagliafico, primi contatti con l'Ajax

Non c'è soltanto Sergio Reguilon per il Napoli sulla fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito Il club di De Laurentis infatti ha fatto un sondaggio anche per Nicolas Tagliafico. L'argentino dell'Ajax piace molto al Napoli, i primi contattati tra le parti sono stati avviati anche se sul terzino c'è anche il Leicester. Per affondare il colpo il club azzurro dovrà prima cedere Ghoulam.