Sky - Osimhen-Napoli, nuovo blitz: eventuali visite mediche a breve, la situazione

Novità continue sul futuro di Victor Osimhen, che continua ad essere il primo nome sulla lista del Napoli di Giuntoli. Anche il portale gianlucadimarzio.com ha dato ultime notizie riguardo l'attaccante nigeriano ed il possibile approdo in casa Napoli: "Il club azzurro ha organizzato nelle scorse ore un nuovo incontro, con l'obiettivo di portare la trattativa a termine quanto prima. Accelerata importante quella del Napoli, che qualora avesse riscontri positivi da questo incontro proverebbe anche ad organizzare le eventuali visite mediche a breve, per poi chiudere la trattativa con il Lille. Il club francese ha dato la precedenza al Napoli e al momento ha scelto di non trattare con gli altri club interessati. Lo scatto per Osimhen potrebbe essere arrivato al momento decisivo".