Sky - Sorpresa Hysaj: avviati i contatti per il rinnovo

La scorsa estate il destino di Elseid Hysaj sembrava segnato. Il suo procuratore aveva fatto intendere che il terzino albanese avrebbe gradito una nuova esperienza altrove, ma alla fine non c'è stata occasione di lasciare Napoli. E adesso - riferisce Sky Sport - l'ex Empoli potrebbe anche rinnovare il suo contratto. Il club azzurro, infatti, ha avviato i contatti con Mario Giuffredi per imbastire il discorso legato al prolungamento. Attualmente il contratto di Hysaj è in scadenza nel 2021.