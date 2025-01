Sorpresa Amuzu dell’Anderlecht! Romano: “Trattativa in corso, da anticipare i club inglesi”

Nome nuovo per l'attacco, il Napoli si fionda su Francis Amuzu, esterno offensivo di piede destro attualmente in forza all'Anderlecht. La notizia arriva direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli si è avvicinato all'Anderlecht per l'esterno belga Francis Amuzu, avviata la trattativa.

Sono in corso trattative per il trasferimento dell'ala 25enne dopo che anche l'Anderlecht era stato contattato all'inizio della sessione di mercato da un club della Premier League, come confermano fonti del club".