Spalletti a Sky: "Complimenti al Milan e poi alla squadra, ma siamo inconsolabili"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Napoli-Milan.

C’è qualcosa che non rifarebbe? “Prima di tutto si fanno i complimenti al Milan. Sono stati veramente bravi. Poi si fanno i complimenti alla squadra. Poi è chiaro che non si può tornare indietro. Ci abbiamo già troppo dolore per questo non passaggio del turno, poi se ci mettiamo anche i rimorsi… Non ne abbiamo per quello che è stato fatto. Ci siamo arrivato un pochettino col fiato corto dopo quel turno con le nazionali. Il 4-0 è stato troppo per quello che è il livello della squadra, ma nelle partite successive non credo che abbia lasciato niente. Un po’ di fiato corto e qualche ingenuità, perché stasera siamo stati ingenui. Poi un po’ inesperti nelle scelte dei momenti della partita e poi delle ingiustizie”.