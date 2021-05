Spezia, Italiano in conferenza: "Napoli in stato di grazia, serviva un miracolo!"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa dop il ko col Napoli: "Il Napoli è in uno stato di grazia, mette in difficoltà tutti, figuriamoci noi, che siamo stati timidi, con poco coraggio e disattenti in fase difensiva. Il Napoli non ci ha permesso di giocare e in questo momento è difficile da affrontare. Dobbiamo rialzarci subito, ora affrontiamo la Samp che sarà difficile da sfidare. Serviva un miracolo oggi contro il Napoli".