Sportitalia - Conferme su Rodrigo, ADL vuole fare un regalo ad Ancelotti! Per il tecnico è perfetto

Il Napoli è al lavoro in vista della prossima stagione. Non solo Di Lorenzo, nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme sul gradimento del club partenopeo per Rodrigo, attaccante classe 1991, reduce da un grande finale di stagione (protagonista nella vittoria del Valenciain Copa del Rey contro il Barcellona). Una traccia dei giorni scorsi, ve ne abbiamo parlato anche ieri, ora ci sono conferme sull’interesse del Napoli. Rodrigo - riporta sul suo sito Alfredo Pedullà - ha una valutazione alta, ha un contratto in scadenza nel 2022, ma De Laurentiis vuole fare un regalo ad Ancelotti. Lo stesso allenatore ha già avvallato l’operazione in quanto considera lo spagnolo il profilo perfetto per l’attacco del club campano.

