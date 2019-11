Tv Luna - Ancelotti non è in bilico: nessuna riflessione in corso dal club, ADL partirà per gli Usa

"Il presidente con Ancelotti parla, valuta, si interessa su tutto quello che accade. Non succede nulla che possa pensare ad un cambio di conduzione tecnica nel Napoli. Si pensa a lavorare meglio per preparare al meglio le prossime sfide dopo la sosta contro Milan e Liverpool. Nessuna valutazione in corso per cambio tecnico, lo posso dire in modo certo", così a Tv Luna il giornalista Carlo Alvino in merito al futuro della guida tecnica.

Il giornalista ha poi aggiunto su Twitter: "Il Presidente De Laurentiis non rimanda il viaggio negli USA. Non ci sono riflessioni sulla guida tecnica. Il Napoli ora guarda solo ai prossimi due difficili impegni dopo la sosta, con il Milan in campionato e il Liverpool in Champions".