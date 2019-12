Udinese, Gotti a Sky: "C'erano presupposti per far male al Napoli, peccato non aver sfruttato occasioni"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace perchè c'erano i presupposto per far male al Napoli. Abbiamo concesso pochissimo, abbiamo avuto opportunità per far male al Napoli, dispiace non averle sfruttate. Non sempre le idee vengono soddisfatte dal campo. All'Olimpico domenica scorsa siamo stati presuntuosi, pur avendo preparato la partita propositiva abbiamo concesso spazi di troppo alla Lazio. La prestazione di oggi passa anche attraverso il mercoledi di Coppa Italia.

Come cambia la mia vita? Non c'ho preso gusto, spero di togliermelo presto! La quotidianità cambia perchè si accumulano tante cose insieme.

De Paul via a gennaio? Non ho il minimo segnale rispetto a questo. Ha avuto un piccolo problemino, spero di non perderlo a causa dell'infermeria".