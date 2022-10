UFFICIALE - Bologna, i convocati per il Napoli: Arnautovic non ce la fa! Out anche Schouten

Di seguito l’elenco dei convocati di Thiago Motta per domani.

Niente da fare, Marko Arnautović dovrà saltare Napoli-Bologna. Il club rossoblù ha diramato pochi minuti fa la lista dei convocati per la trasferta del Maradona. Oltre all'attaccante austriaco, out anche Kasius e Schouten. Di seguito l’elenco dei convocati di Thiago Motta per domani.

Portieri: Bardi, Raffaelli (12), Skorupski.

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Zirkzee.