UFFICIALE - Coppa Italia, le date delle semifinali: nessuna variazione per Inter-Napoli

Non ci sono più dubbi: la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli si giocherà, come da tabellone, prima a San Siro e in data 12 febbraio. Il dubbio era sorto ieri dato che anche il Milan giocherà in casa con la Juve, a distanza di un giorno (esattamente 24 ore dopo), proprio come ai quarti. C'era il rischio che la Lega decidesse di invertire una delle due semifinali, invece così non è stato e la conferma è arrivata dal sito ufficiale: si giocherà il 12 febbraio (ore 20:45) a San Siro il match d'andata, mentre il ritorno sarà al San Paolo il 5 marzo (20:45). Tutto ufficiale e come da tabellone.