UFFICIALE - Napoli-Samp in chiaro sui maxischermi dal secondo tempo: i dettagli sulla festa

In virtù della trasmissione della partita dalle 19.15, i previsti dispositivi di viabilità entreranno in vigore due ore prima.

Fonte: Comune di Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Considerata l'alta richiesta dei tifosi per assistere all'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria prevista per domenica 4 giugno allo stadio Maradona e seguendo la linea dell'Amministrazione di favorire una festa diffusa per lo scudetto degli azzurri in un clima di festa e gioiosa comunità in piazza, il sindaco Gaetano Manfredi - d'intesa col Prefetto Claudio Palomba - ha chiesto e ottenuto che non solo la festa organizzata dal Calcio Napoli, ma anche la partita stessa venisse trasmessa sui maxischermi allestiti dal Comune di Napoli in tre piazze cittadine e in 17 comuni dell'area metropolitana.



La Lega di serie A e la TV detentrice dei diritti Dazn hanno consentito la visione del match almeno dal secondo tempo. 𝗜 𝗺𝗮𝘅𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵.𝟭𝟱 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮.

- Piazza del Plebiscito, suddivisa in due settori, alla presenza di due schermi;- Piazza Mercato con uno schermo;- Piazza Giovanni Paolo II con uno schermo. Le rispettive aree saranno controllate dagli steward delle società affidatarie del servizio.Il sindaco Manfredi ha infine autorizzato l'installazione di un maxi-schermo anche nello Spazio Comunale Piazza Forcella per vedere la partita Napoli-Sampdoria e i successivi festeggiamenti.In virtù della trasmissione della partita dalle 19.15, i previsti dispositivi di viabilità entreranno in vigore due ore prima.