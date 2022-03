UFFICIALE - SSCNapoli: le nuove maglie autografate all’asta per l’Ucraina, col Milan in azzurro

Per la sfida contro il Milan era prevista una nuova maglia per il Napoli: la Maradona Game Special Edition, di colore rosso, l'ultima divisa della stagione per commemorare Diego. Invece queste maglie, già prodotte, andranno all'asta, con tanto di autografo dei calciatori azzurri, in un'opera di beneficenza per i rifugiati provenienti dall'Ucraina. A renderlo noto è il club azzurro con il seguente comunicato:

"Di fronte alla tragedia della guerra, e per aiutare i profughi ucraini che si stanno riversando in molti Paesi europei inclusa l’Italia, la SSC Napoli ha deciso di mettere in vendita le maglie gara "Maradona Game Special Edition" che erano state predisposte per l'incontro di domenica contro il Milan. Il ricavato delle divise, autografate dai calciatori azzurri, sarà devoluto in beneficenza a una onlus attiva all’accoglienza dei profughi. La gara Napoli-Milan verrà quindi disputata con la tradizionale maglia azzurra. La data dell'asta di beneficenza verrà comunicata nei prossimi giorni".